Lyssa Chapman partage toujours des photos de retour de sa belle-mère Beth Chapman un an depuis sa mort d’un cancer. La fille de Duane “Dog” Chapman n’a jamais hésité à montrer son amour à sa belle-mère malgré leurs différences de temps en temps. Cela fait partie de ce que la dernière photo de retour laisse entendre pour l’ancienne star de télé-réalité.

“Nous nous disputions à propos de mes messages. Je ne publierai donc jamais pour vous [Beth Chapman]», A écrit Chapman dans la légende de la photo. Elle a inclus le hashtag« avant tout »et a noté que la photo avait été prise en 2010, se référant probablement à l’époque avant que l’épouse de télé-réalité ne reçoive un diagnostic de cancer. Une étiquette avec la photo souligne que la photo a été prise au Bellagio à Las Vegas.

Les fans et les supporters ont pesé sur le message, y compris l’ami Rainy Robinson qui s’est assuré d’insister pour que Lyssa Chapman reste fidèle à sa relation avec sa belle-mère décédée. «Que personne ne vous fasse honte de votre relation avec elle. Jamais», a écrit Robinson dans un commentaire.

“C’est tellement triste de voir la charmante Beth en images en sachant qu’elle n’est plus avec nous, mais son héritage vit et a aimé le lien entre elle et Lyssa, elle avait beaucoup d’amour autour d’elle”, a écrit un autre fan ci-dessous. Un autre a écrit: “Quelle femme incroyable elle était. Son héritage vivra pour toujours.”

Beth Chapman est décédée en 2019 après une deuxième bataille contre le cancer. Peu de temps avant la perte tragique, Lyssa et sa belle-mère avaient en fait une petite dispute publique sur les réseaux sociaux. Cela donne plus de sens au dernier article, montrant que la relation était forte malgré les désaccords. Lyssa Chapman a partagé ses vrais sentiments sur le décès de Beth à plusieurs reprises depuis que cela s’est produit.

«Tu me manques aussi profond que l’océan. [Beth Chapman] Je vais à travers quelques s – et j’ai juste besoin que tu me dises à quel point je suis stupide de m’inquiéter. Autour de toi, tous mes problèmes semblaient insignifiants, je détestais ça », écrit-elle. Vous m’avez toujours écouté, entendu chaque mot que j’ai dit. Vous digéreriez mes pensées à travers votre tête et me les transmettiez d’une manière que je ne pourrais jamais comprendre. J’ai besoin d’un de nos discours, de nos arguments, de nos boissons. Je ne pense pas que je comprendrai jamais pourquoi quelqu’un qui est si nécessaire dans une famille peut être enlevé. “

Lyssa et sa famille ont de quoi être heureux en 2020. La jeune fille Chapman est occupée à vendre ses propres articles de mode en ligne et attend ses noces à tout moment. Elle est également heureuse pour son père et son nouvel amour Francie Frane. Alors que Duane Chapman a clairement indiqué que Beth ne serait pas remplacée, la famille le soutient pour aller de l’avant avec Frane.

“Je pense que c’est vraiment difficile pour les gens de voir papa bouger. C’est difficile pour nous, c’est dur pour le monde. Beth et Dog ont toujours été ensemble pour tout, donc ça a été une période d’adaptation. Et je pense que c’est un peu égoïste pour les gens regardent et disent des choses – même moi-même », a déclaré Lyssa Chapman au Sun en avril.