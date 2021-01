P

remier Foods a révélé qu’il allait lancer M. Kipling en Amérique dans le but de faire du gâteau britannique classique un nom familier aux États-Unis.

Les mini-délices emballés, introduits pour la première fois en 1967 comme moyen de vendre des gâteaux au goût frais dans les supermarchés, seront commercialisés et distribués à travers l’Amérique par le biais de la branche boulangerie du géant américain Weston Foods.

Les gâteaux devraient commencer à être expédiés ce printemps.

La société FTSE 250 a déclaré que cette décision faisait partie d’une «stratégie internationale visant à offrir une croissance rentable durable avec un accent majeur sur l’exécution sur le marché».

La société a ajouté que son dernier test de marché sur M. Kipling au Canada «s’est également bien comporté, avec des indicateurs de taux de vente encourageants». Un déploiement plus poussé au Canada pourrait être envisagé.

La nouvelle est venue alors que Premier publiait des prévisions de bénéfices pour l’année complète pour l’année jusqu’en mars 2021 de 145 à 150 millions de £, en hausse d’environ 12% par rapport à 132,6 millions de £ un an plus tôt, alors que la société – qui est également derrière des marques telles que Oxo et Ambrosia – a vu «Un autre trimestre de croissance exceptionnel» alors que les Britanniques sont restés à la maison et ont cuisiné jusqu’au troisième trimestre.

Les ventes pour les 13 semaines jusqu’au 26 décembre ont augmenté de 9%. Les gâteaux de M. Kipling sont sur la bonne voie pour une année record avec des ventes au Royaume-Uni en hausse de 7% sur la période, et la marque Sharwoods est en plein essor, avec des ventes en hausse de 40% par rapport au même trimestre un an plus tôt.

Les marques Bisto et Oxo de Premier ont vu leurs ventes augmenter à Noël alors que les familles séparées par la pandémie préparaient plusieurs dîners de fête, a déclaré la société.

La société a également annoncé un nouvel objectif de ratio dette nette / bénéfice – avant impôts, dépréciation et amortissement – inférieur à deux fois à la fin de l’année.

Le directeur général, Alex Whitehouse, a déclaré qu’il s’attend à une croissance continue des ventes au dernier trimestre, car «les repas à l’extérieur resteront probablement très limités». Il a déclaré: «Avec une excellente exécution en magasin et en ligne, nous continuons à prendre des parts de marché en termes de volume et de valeur.

La société, qui a subi la pression d’investisseurs militants, dont les actionnaires Oasis et Paulson & Co – ce dernier vient de couper sa participation dans le groupe – a remboursé ses dettes ces derniers mois, notamment en utilisant 37,3 millions de livres sterling provenant de la vente de sa participation de 49%. dans le fabricant de pain Hovis à une société de capital-investissement britannique à la fin de l’année dernière.

L’analyste Martin Deboo de Jefferies a noté que Premier Foods «jouit clairement d’une bonne guerre».

Il a déclaré: «Cependant, il s’agit de bien plus qu’une simple bulle économique, le Groupe gagnant à la fois des parts de volume et de valeur au cours du trimestre.»

Les actions étaient en baisse de 3,7% en début de séance.