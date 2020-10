dernières nouvelles

Le légendaire chanteur / compositeur country Jerry Jeff Walker, célèbre pour avoir écrit l’une des chansons country / folk / pop les plus emblématiques de l’histoire, est mort.

Jerry a eu une carrière riche en histoires, mais son couronnement est venu quand il a été inspiré après avoir rencontré un artiste de rue de la Nouvelle-Orléans dans un réservoir ivre. Cette interaction a conduit à la chanson, «Mr. Bojangles», qu’il a enregistrée en 1968. La chanson n’a pas frappé grand jusqu’à 2 ans plus tard, quand le Nitty Gritty Dirt Band l’a enregistrée et elle est devenue un énorme succès.

“Mr. Bojangles” est devenu un incontournable pour de nombreux chanteurs qui l’ont repris … Bob Dylan, Sammy Davis Jr., Neil Diamond, Harry Belafonte, King Curtis, Dolly Parton, Nina Simone et plus.

Jerry est né à New York en 1942 et a passé beaucoup de temps en tant que jeune adulte à Greenwich Village dans la scène folk dans les années 60. Il a émigré dans les années 70 à Austin et est considéré comme un père fondateur de la scène musicale dynamique de la ville.

Il avait des copains célèbres, dont Willie Nelson, qui a frappé fort, mais Jerry ne semblait pas avoir envie de se faire remarquer et était mieux connu pour son écriture et ses efforts pour faire du Texas une force musicale, ce qu’il a fait. Il a cependant enregistré 36 albums, dont l’impressionnant “Up Against the Wall Redneck Mother”. Il est considéré comme l’un des pères fondateurs de la musique country du Texas.

Jerry a formé il y a quelques années un groupe, dont le Lost Gonzo Band et Tried & True. Il a expérimenté le rock, le blues et la musique d’influence mexicaine hors la loi.

Jerry était un gars dur et ne cachait pas son penchant pour l’alcool et la drogue.

Jerry a révélé en 2017 qu’il avait un cancer de la gorge et une pneumonie, et c’était si grave qu’on aurait dit qu’il pourrait ne pas y arriver, mais il a pu se rétablir. Son ancien publiciste a déclaré à TMZ que la femme de Jerry lui avait demandé il y a 2 mois de préparer une nécrologie. Le publiciste dit que Jerry est mort d’un cancer et de maladies connexes.

Il sort son dernier album un an plus tard … “It’s About Time”.

Jerry a épousé son manager Susan en 1974. Il est survécu par Susan, sa fille Jessie Jane et son fils, le musicien Django.

Jerry avait 78 ans. RIP