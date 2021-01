Dorothy est tellement bouleversée qu’elle utilise une poupée de thérapie pour l’aider à surmonter son chagrin. Elle en fait l’expérience si réelle qu’elle engage même une baby-sitter pour «s’occuper» de Jéricho. Mais les choses se compliquent lorsque la poupée cesse d’être une poupée et devient un vrai bébé.

De poupée thérapeutique, le «bébé» de Dorothy et Sean se transforme en un être de chair et de sang. (Apple TV)

A la fin de la première saison, Jéricho disparaît et celui qui apparaît dans son berceau est à nouveau la poupée. Qu’est-il arrivé au vrai bébé? Où est-il? De qui est-il le fils? Certaines de ces questions seront résolues dans la saison 2, dont M. Night Shyamalan nous a parlé.

Qu’avez-vous appris de la série?

C’était fascinant de voir le travail des réalisateurs que j’ai choisis parce que j’ai vu certains de leurs films ou un court métrage ou à cause de leur point de vue particulier. Dans cette saison, il s’avère que sept des 10 épisodes ont été réalisés par des femmes; le seul non-immigrant de tout l’équipage est ma fille, qui est née aux États-Unis, nous sommes tous nés ailleurs.

C’était intéressant parce que je ne les ai pas choisis parce qu’ils étaient des immigrés ou des femmes, mais parce que j’aimais leur façon de raconter les histoires. J’ai appris à ne pas perdre ma voix, à apporter mes affaires.

Toby Kebbell dans une scène de la deuxième saison de «Servant». (Apple TV)

Je répète encore et encore: “Seulement vous auriez pu faire l’épisode comme ça, ne me copiez pas et ne vous sentez pas en sécurité.” J’insiste là-dessus et que chaque artiste navigue comme ça. J’essaye de toucher un large public sans me perdre en tant qu’artiste ou personne. Faire de l’art et en même temps essayer d’atteindre beaucoup de gens peut être un piège et voir comment ces artistes gèrent cela a été une grande expérience d’apprentissage.

Certains sont plus physiques ou sombres, j’ai même appris de ma fille qui était dans la conception de production pendant une longue période et qui est une artiste, un peintre, a conçu des vêtements, donc elle passe plus de temps sur ces choses.

Toby Kebbell et Lauren Ambrose jouent ‘Sean’ et ‘Dorothy Turner’, un couple qui de manière tragique perd son bébé … ou pas? (Apple TV)

Que préférez-vous faire des films ou des séries?

Je suis très différent. Je n’aurais pas fait «Servant» s’il s’agissait d’épisodes d’une heure. Je pense que c’est beaucoup de matière pour le niveau que je recherchais. Je ne peux pas faire un demi-film et continuer à le faire semaine après semaine.

Mais des chapitres d’une demi-heure oui, c’est quelque chose qu’un réalisateur peut venir faire de manière puissante. J’aime vraiment faire partie de ce type de narration précise. Le plus court sera le mieux. Maintenant, je pense plus à raconter des histoires en séquences grâce au spectacle.

Quel a été l’épisode le plus effrayant à tourner?

L’épisode où l’on découvre ce qui est arrivé au bébé. C’est un moment tellement dramatique et la réalisation était très dramatique et magnifique. Voir quelqu’un nier ce qui s’est passé est une horreur vue d’une autre manière. Même être sur le plateau pendant le tournage. Tout était si calme que tout le monde se demandait ce qui se passerait si l’impensable leur arrivait.