M. Tempo révèle si Chiquis Rivera est enceinte | Réforme

Monsieur Tempo Encore une fois, il revient sous les projecteurs, cette fois, l’homme d’affaires n’a pas perdu de temps et a semblé parler de sa relation avec Chiquis Rivera et de savoir si la chanteuse est enceinte.

L’homme d’affaires devenu célèbre après avoir été lié de manière romantique à la fille de Jenni Rivera après que des images dans lesquelles ils pouvaient être vus en mode romantique soient apparus dans l’émission Suelta la Sopa pour parler d’un nouveau compte de Chiquis Rivera.

M. Tempo a assuré qu’il reste en contact direct avec l’interprète de Cheer up et que vous verrez à travers WhatsApp; cependant, ce qui était entre eux avait pris fin et ils ne les reverraient plus jamais ensemble.

Mais l’homme d’affaires a non seulement parlé de sa relation avec le célèbre, mais a également évoqué les rumeurs selon lesquelles Chiquis Rivera attend ce qui serait son premier enfant à côté de Lorenzo Mendez.

Totalement sûr de ses paroles, M. Tempo a assuré que Janey Marin Elle n’est pas enceinte et que les médias ont profité d’une photographie prise il y a plus de deux ans à côté de Méndez pour laisser entendre qu’elle était enceinte et faire une blague à ses frères.

Vous n’êtes pas enceinte. Je lui ai parlé, c’est un photographe ou un journaliste, je ne sais pas, qui a pris cette photo, qui date d’il y a deux ans et demi, ce qui était une blague pour ses frères, a déclaré l’homme d’affaires.

Cependant, M. Tempo a assuré qu’il continuerait d’être lié à la fille de Chiquis Rivera alors qu’ils envisagent de lancer une tequila ensemble et que les affaires se poursuivent.

En ce qui concerne les paroles de M. Tempo, Chiquis Rivera a décidé de ne pas rester silencieuse et a envoyé un message sur ses histoires Instagram où la chanteuse a fait plus que clairement savoir qu’elle ne lancerait pas ledit produit avec l’homme pour le moment.

Je ne peux pas avec des gens qui mentent … il n’y a rien d’autre que je n’aime pas … EXCLUSIVEMENT pour mes amis sur Twitter: je n’ai pas l’intention de faire une tequila avec qui que ce soit pour le moment, a souligné l’interprète.

Fille aînée de Jenni Rivera elle a demandé à ses disciples de ne pas croire tout ce qu’ils voient, entendent ou lisent à son sujet; Mais elle a décidé de mettre les mauvaises vibrations de côté et a demandé à se concentrer sur quelque chose qui la rend très heureuse, ses nominations pour Premios Lo Nuestro.

Le tumulte a atteint Chiquis Rivera lorsqu’elle a annoncé que son mariage avec Lorenzo Méndez était terminé. L’interprète a écrit une déclaration sur son compte Instagram officiel où elle a noté que “le cœur lourd”, elle a annoncé qu’elle et son mari prendraient des chemins différents.

Le célèbre a assuré que la séparation s’était faite d’un commun accord et que comme beaucoup d’autres choses sur leur relation, ils avaient décidé de la révéler eux-mêmes à leurs adeptes. Cependant, un animateur l’a démenti et a assuré que Lorenzo Méndez avait appris leur séparation de la même manière que ses followers, via l’Instagram de Chiquis Rivera. Il a souligné que l’ancien chanteur de l’original était dans une autre ville travaillant sur une station de radio quand il a découvert ce qui s’était passé.

Après cela, des images de Chiquis sont apparues à côté de M. Tempo d’une manière très romantique et l’homme d’affaires a gagné une grande popularité et une attention médiatique. Beaucoup ont assuré que M. Tempo n’utilisait l’image de la Diva du groupe que pour obtenir la renommée et une publicité gratuite puisqu’il a même tenu une conférence de presse pour parler de ce qui s’était passé avec le chanteur.

Chiquis Rivera a discrédité l’homme d’affaires sur les réseaux sociaux, notant que c’était tout un piège de se faire de la publicité, comme cela s’est produit à cette occasion où il a même parlé de sa grossesse ou non.