AJ McLean parle des hauts et des bas de son voyage de sobriété de plusieurs décennies – y compris son moment le plus bas il y a 10 mois après une rechute lors d’un voyage en décembre 2019 à Las Vegas. La star des Backstreet Boys a partagé son expérience lundi dans Good Morning America, révélant que la première fois qu’il avait essayé des drogues dures était “littéralement une heure” avant l’heure de son appel pour le clip vidéo “The Call”, quand il consommait de la cocaïne.

«J’étais hors des murs», se souvient-il du moment, qui a conduit à une spirale descendante de plusieurs années. Ses camarades de groupe savaient qu’il se débattait et ont même “fait irruption” chez McLean pour le supplier de demander de l’aide. “Tout le monde a commencé à comprendre. Je n’étais pas moi – je vivais juste un mensonge”, se souvient le musicien. Cela faisait partie d’un cycle de sobriété et d’usages qui n’allait à un «tournant» qu’il y a 10 mois lors du voyage de McLean à Las Vegas, au cours duquel il n’était «jamais sobre, pas une seconde».

Backstreet Boy @aj_mclean s’ouvre sur son combat contre la dépendance et son cheminement vers le rétablissement. Rapports @ReeveWill. https://t.co/5jq7jG83Tg pic.twitter.com/KmLnkHIPil – Good Morning America (@GMA) 19 octobre 2020

«Le tournant pour moi a été quand je suis rentré à la maison, ma femme pouvait le sentir dans mon haleine», se souvient-il de sa femme Rochelle, avec qui il partage ses filles Ava, 7 ans, et Lyric, 3 ans. «Et ma plus jeune de mes deux les filles ne s’asseyaient pas avec moi. ” McLean est sobre depuis et recherche activement de l’aide cette fois-ci auprès d’un programme en 12 étapes et d’un sponsor, avec qui il vérifie six fois par jour. «Il y a trop de choses à vivre pour aujourd’hui – mes beaux enfants, ma formidable épouse, ma carrière, mes frères», a-t-il déclaré. “Je ne me suis jamais senti plus ancré qu’aujourd’hui.”

McLean, qui participe actuellement à la 29e saison de Dancing With the Stars, s’est ouvert davantage à PEOPLE la semaine dernière sur son parcours de sobriété. «Je pensais que la drogue et l’alcool feraient disparaître ces sentiments d’insécurité», a-t-il expliqué. “Mais ça ne marche pas comme ça.”

Avant son voyage à Las Vegas pour voir chanter Shania Twain, McLean admet qu’il avait déjà «planifié» une nuit de consommation d’alcool et de drogues. «Je savais tout cela et je me suis dit: ‘OK, c’est une nuit. Tant que je ne dépasse pas une certaine heure et que je ne sens pas ça, je peux aller passer un bon dernier hourra puis revenir Ma femme ne le saura pas, tout ira bien », se souvient-il. “Cela ne fonctionne jamais, jamais de cette façon.”

De retour à la maison, McLean avait le cœur brisé de voir les conséquences de son week-end sauvage. “Je n’ai jamais dormi. J’ai raté mes deux premiers vols de retour à la maison et je sentais l’alcool quand je suis rentré. Ma femme et moi avions toujours eu cet accord, à savoir que si je sentais l’alcool, je n’avais pas le droit de jouer avec mon enfants – je ne pouvais pas être avec mes enfants », a-t-il expliqué. «Mais ce qui m’a vraiment frappé, c’est le moment, ma plus jeune fille Lyric m’a dit cette nuit-là, ‘Tu ne sens pas comme mon papa.’ Et quand elle m’a dit ça, c’était fini. Assez dit. Je me sentais dégoûtant. “

«C’était tout pour moi», a-t-il poursuivi. “Comme nous le disons dans le monde sobre, ce fut mon moment de reddition. Ce fut le moment où je me suis mis à genoux et j’ai dit: ‘Dieu, je ne peux pas faire ça tout seul. Je ne peux pas. J’ai essayé et je ont lamentablement échoué. Alors aidez un frère. ‘”