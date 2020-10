L’acteur acclamé de “Mon pauvre petit ange” et “Ricky Ricón” a été vu en compagnie de sa petite amie, de son chien et de son chat alors qu’ils marchaient avec désinvolture dans les rues de Los Angeles.

The Image Direct / Le Groupe Grosby

La relation entre Culkin et Song a été confirmée lors du podcast d’Anne Faris «Unqualified», où Culkin a parlé de ce qui l’avait attiré vers Song.

The Image Direct / Le Groupe Grosby

Selon le site Caras, dans cette interview, il a dit à propos de sa petite amie désormais: «En ce moment, je suis avec une fille qui se comporte très, très bien avec moi et cela a été un choc pour moi. Je veux dire, il fait de belles choses pour moi et, au début, c’était comme si je ne savais pas comment réagir en étant traité de cette façon. “

The Image Direct / Le Groupe Grosby

«C’était bizarre, presque comme si c’était un concept inconnu pour moi. Être gentil a toujours été quelque chose auquel j’ai attaché une grande importance, mais maintenant je me suis rendu compte qu’il est également important qu’ils soient gentils avec moi », a-t-il ajouté.

The Image Direct / Le Groupe Grosby

Brenda Song est également dans le divertissement. Son ascension vers la gloire est venue quand il a rejoint le casting de “London Lipton”, produit par Disney Channel.

The Image Direct / Le Groupe Grosby

L’actrice, compositrice et chanteuse est une pratiquante du bouddhisme et appartient à la tribu «Hmong», et est ceinture noire dans le Kung Fu. La tribu «Hmong» est un groupe ethnique qui, dans les années 1950, a été amené du Laos pour vivre dans une région montagneuse de Chine. Au début, ils ont été emmenés avec la promesse d’avoir un meilleur salaire, mais plus tard, ils ont été victimes de la guerre du Vietnam.

The Image Direct / Le Groupe Grosby

Le couple heureux vit actuellement à Los Angeles et ils ont l’air vraiment amoureux.