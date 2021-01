L’acteur américain Macaulay Culkin, star du célèbre film de Noël “ Seul à la maison ” (“ Mon pauvre petit ange ”, en Amérique latine), a réagi aux appels des internautes pour éliminer le camée de Donald Trump dans la deuxième partie du film , tourné en 1992.

En réponse à un message sur Twitter suggérant de remplacer numériquement Trump par une version actuelle de Culkin, qui a maintenant 40 ans, l’acteur a commenté: “Vendu”.

De plus, Culkin a répondu «Bravo» au tweet d’un autre utilisateur qui à lui seul a fait disparaître Trump de la scène du film, le remplaçant par un espace vide.

Donald Trump est apparu dans “ Home Alone 2: Lost in New York ”, filmé à l’hôtel The Plaza, qui lui appartenait à l’époque. Les fans du célèbre film ont commencé à demander via les réseaux sociaux que le camée de Trump soit retiré du film. La raison en est l’agression violente contre le Capitole la semaine dernière par les partisans du président sortant et la suspension du compte de Trump sur Twitter et autres réseaux sociaux.