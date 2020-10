Machine Gun Kelly attribue à sa petite amie Megan Fox un tournant sérieux pour le mieux dans sa propre vie. Le rappeur, tout en discutant de son nouvel album, Tickets to My Downfall, sur NME vendredi, a révélé à quel point l’actrice a eu une influence sur son propre chemin de vie, expliquant qu’il était à un «carrefour» de sa vie lorsqu’il l’a rencontrée.

“Les billets sont essentiellement mon journal, car je suis tombé amoureux pendant la réalisation de cet album”, a déclaré Kelly à propos de son album. “Et je suis devenu une meilleure personne.” L’artiste de “Bloody Valentine” a expliqué qu’il était “coke hors de mon esprit dans une stupeur ivre” quand il a commencé à enregistrer l’album, et qu’il y avait “probablement un carrefour au milieu de la réalisation de cet album où le titre aurait été à la hauteur la réalité », avant de rencontrer Fox sur le tournage de Midnight in the Switchgrass.

“Je pense que l’univers a compris que je voulais faire un changement. C’était comme,” Peut-être que nous ne ferons pas de cela une réalité; peut-être que nous allons rendre cela ironique “”, a-t-il déclaré. «Au lieu de la chute, allez-y et ayez la plus grande ascension de votre putain de vie. Il a ajouté que c’était “beau” pour lui que l’amour soit “la seule chose qui ne puisse pas être restreinte” dans la vie, ajoutant: “Personne n’a le pouvoir d’arrêter cela, autant que beaucoup l’ont essayé dans ma vie. loin.”

Kelly et Fox ont admis être tombés amoureux à première vue lorsqu’ils se sont rencontrés en mars sur le tournage de leur prochain film. En mai, le mari de l’actrice de Transformers, Brian Austin Green, a confirmé qu’ils s’étaient séparés en décembre après près de 10 ans de mariage. Depuis lors, Kelly et Fox sont rapidement devenus sérieux, le rappeur rencontrant même les trois fils qu’elle partage avec Green – Noah, 7 ans, Bodhi, 6 ans et Journey, 4 ans.

Il est clair que Fox a ressenti le même lien instantané avec Kelly, alors qu’elle jaillissait de son copain dans un épisode de juillet du podcast de Lala Kent et Randall Emmett, Give Them Lala … With Randall. «J’ai tout de suite su qu’il était ce que j’appelle une flamme jumelle», a-t-elle déclaré à l’époque. “Au lieu d’une âme sœur, une flamme jumelle est en fait l’endroit où une âme est montée à un niveau suffisamment élevé pour qu’elle puisse être divisée en deux corps différents en même temps. Nous sommes donc en fait deux moitiés de la même âme, je pense . Et je lui ai dit ça presque immédiatement, parce que je l’ai senti tout de suite. “