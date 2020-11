Machine Gun Kelly et Megan Fox ont fait leurs débuts sur le tapis rouge aux American Music Awards dimanche. Il s’agissait de leur première apparition publique lors d’une cérémonie de remise de prix après s’être réunis au cours de l’été. Fox, qui remettra un prix, ébloui avec un haut et une jupe verts à une manche tandis que Machine Gun Kelly, qui jouera avec Travis Barker de Blink-182, a opté pour une tenue entièrement blanche qui a révélé sa poitrine.

Les deux se sont réunis après que Fox et son ex, Brain Austin Green, aient annulé les choses après 10 ans ensemble. La mère de trois enfants a finalement rencontré Machine Gun Kelly lors du tournage de Midnight in the Switchgrass en mars et a finalement fait équipe avec son nouvel homme pour sa vidéo «Bloody Valentine» plus tôt dans l’année. Ce n’est qu’en mai qu’un rapport de E! Les nouvelles ont suggéré que les deux «se connectaient» et plus tard ont été vus ensemble en juin et ont finalement confirmé la relation. En août, elle a posté une photo sur son Instagram aux côtés de Kelly alors qu’elle était devant un miroir: «Un garçon incroyablement beau… Mon cœur est à toi.»

Avant les American Music Awards dimanche soir, Kelly a posté une photo sur ses réseaux sociaux des deux sur le tapis rouge, “J’ai dormi à côté d’un fusil de chasse jusqu’à ce qu’elle entre dans ma vie.” L’un de ses premiers messages publics sur Instagram avec Fox est venu en juillet, une autre photo miroir des deux, “J’ai attendu l’éternité pour te retrouver.” Dans une interview avec NYLON dans le cadre de son article de couverture en novembre, Kelly a déclaré qu’il était «tellement heureux en ce moment» de la façon dont sa vie avait changé depuis son implication avec Fox. Le joueur de 30 ans a admis qu’il était un canon lâche avant tout cela, “Alors trouver quelqu’un qui peut vous sortir de la voie rapide et s’assurer que vous êtes en sécurité … j’adore pouvoir évoluer vers cela.”

Quant à son divorce avec Green, les deux ont eu un ou deux combats occasionnels aux yeux du public. Plus récemment, Fox a appelé son ex pour son message d’Halloween. Elle a le sentiment qu’il ne publie que des photos avec leurs enfants pour impressionner ses abonnés sur les réseaux sociaux et ne le fait pas pour les bonnes raisons. Green a fini par prendre la photo peu de temps après, recadrant ses enfants et la republiant plus tard avec une légende différente.