La star de Teen Mom OG, Mackenzie Standifer Edwards, l’épouse de l’ex-fiancé de Maci Bookout McKinney, Ryan Edwards, a partagé de rares photos des enfants du couple sur Instagram vendredi pour marquer Noël. Edwards, 23 ans, et Ryan sont les parents de Jagger, 2 ans, et de Stella, 11 mois. Edwards est également la mère d’Hudson d’une relation précédente, tandis que Ryan et McKinney sont les parents d’un fils Bentley, 12 ans.

Dans les nouvelles photos, Hudson, Stella et Jagger posent devant un décor de Noël. «Les mignonnes de Noël», écrivit Edwards dans la légende, ajoutant un emoji en forme de cœur. Ses fans ont certainement convenu que leurs enfants sont mignons. “Bonnes vacances à vous et à votre famille! [Your] les bébés sont beaux! Que Dieu vous bénisse tous “, a écrit un fan.” Vous avez les enfants les plus mignons! Doit vous garder très occupé », a commenté un autre. Beaucoup d’autres fans pensaient que Stella ressemblait au père de Ryan.

Edwards partage rarement des photos de ses enfants. C’était la première fois qu’elle mettait en vedette l’un de ses enfants depuis le 25 octobre, lorsqu’elle a partagé une adorable photo avec Stella. «Il n’y a pas d’endroit comme à la maison», écrivait-elle à l’époque. Le 12 octobre, elle a partagé des photos de l’anniversaire de Jagger, avec tous ses enfants présents. “Hier, nous avons célébré l’anniversaire de Jaggy! Sûr de dire que nous nous sommes bien amusés! Comment pourriez-vous ne pas vous amuser avec ce groupe? [heart] est plein », écrit-elle.

Les récentes publications Instagram d’Edwards ont montré un nouveau look pour elle-même. Elle a fait la chronique d’un parcours de remise en forme et avait l’air presque méconnaissable sur une photo de septembre. Certains fans ont émis l’hypothèse qu’elle avait subi une chirurgie plastique, mais elle a déclaré aux fans en août qu’elle changeait son régime alimentaire et avait posté des selfies au gymnase. “[I’m] sans gluten / sans produits laitiers. [I] a fait un test de sensibilité alimentaire, inversé le régime céto en glucides modérés », a-t-elle écrit à propos de son régime alimentaire en août. Plus tôt ce mois-ci, Edwards avait de nouveau l’air différente, montrant une coiffure plus courte et des lunettes.

La star de MTV ne se retient pas quand elle sent que ses abonnés Instagram ont franchi une ligne. En octobre, un adepte l’a qualifiée de “fast-food trash” après avoir partagé des photos d’un arrêt à Chick-fil-A. “OK, Kathy, merci d’avoir souligné que je suis un” fast food trash “,” répliqua Edwards. “J’aime tous les fooders. Mon ventre est plein et mon cœur est béni. Que va faire à ce sujet?” Plus tard, elle a fait une blague sur la foi chrétienne de Chick-fil-A, ajoutant: “Mais tu ferais mieux de faire attention en parlant du poulet choisi par Dieu comme ça.”