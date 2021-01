Mackenzie Standifer Edwards, l’épouse de Ryan Edwards, la star de Teen Mom OG, ne pense pas que chaque partie de sa vie doive être exposée pour ses abonnés Instagram. Dans une réponse récente à un fan, Edwards a défendu de ne pas présenter Ryan dans chaque photo ou vidéo qu’elle partage, notant que certaines personnes partageaient des commentaires méchants chaque fois qu’il faisait une apparition. Ryan a été présenté sur Teen Mom comme le père du fils de Maci Bookout McKinney, Bentley, 12 ans. Edwards et Ryan sont également les parents du fils Jagger, 2 ans, et de sa fille Stella, 1 an.

Un utilisateur d’Instagram a demandé jeudi à Edwards, 24 ans, pourquoi Ryan, 32 ans, est rarement vu sur sa page Instagram. Ryan n’a même pas été vu dans une galerie de leurs enfants habillés pour Noël. “Pourquoi Ryan n’est-il jamais dans vos histoires? Je ne le vois jamais ni ne l’entends en arrière-plan”, a écrit un fan après qu’Edwards ait partagé un message sponsorisé se montrant en utilisant une baguette de curling sur ses cheveux. “[Laughingout loud] vous avez tous des commentaires méchants à chaque fois qu’il est [laughing my a— off]», A écrit Edwards en réponse.

Ce n’est pas la première fois qu’Edwards doit défendre Ryan après que les fans se sont demandé ce qu’il faisait. En novembre, une personne a laissé entendre que Ryan avait «beaucoup de problèmes», raison pour laquelle il était timide face à la caméra. “N’avons-nous pas tous des problèmes? Ou êtes-vous l’un des rares à ne pas en avoir”, a répondu Edwards, note InTouch Weekly.

Ryan a son propre compte Instagram, mais il ne l’a pas utilisé depuis juillet 2018. À l’époque, il a parlé de son combat contre la toxicomanie et a juré de ne pas cesser de parler de ses difficultés. “Ne prenez pas tout ce que vous voyez sur MTV comme une vérité factuelle”, écrivait Ryan à l’époque. «Ils ne veulent pas me montrer ou montrer Mack sous un jour heureux ou que je suis actif dans mon rétablissement. JE SUIS. Ils veulent que je paraisse en colère, passive-agressive et indifférente à ce qui compte le plus pour moi. Je ‘ai fini de prendre leurs s – et de laisser le monde croire cela en me défendant. “

Edwards compte plus de 536 000 abonnés sur Instagram et utilise la plateforme pour partager son parcours de remise en forme. Sur les photos récentes, elle était méconnaissable de certains fans, attirant quelques commentaires positifs. “Magnifique !! À l’intérieur et à l’extérieur”, a écrit une fan en réponse à un selfie dans un vestiaire qu’elle a partagé mercredi. «Aussi, j’ai besoin de tes abdos. D’autres fans ont dit qu’elle avait l’air «géniale», «géniale» et «incroyable».