Le dernier post Instagram de Mackenzie McKee est devenu un foyer de débat après que la star de Teen Mom OG a partagé une photo sans masque d’une soirée entre amis à Miami, Oklahoma, aux côtés de son mari Josh McKee. “Amusez-vous avec des amis”, a déclaré McKee sous-titré la photo de la soirée de rendez-vous, ne répondant pas à leur décision de ne pas porter de masque facial en public alors que les États-Unis font 238 000 morts à cause du COVID-19.

De nombreuses personnes dans la section des commentaires ont exhorté McKee et ses amis à porter un masque, ce que les responsables de la santé du monde entier attribuent à une réduction spectaculaire de la propagation du coronavirus. «Portez un masque… allez,» a écrit une personne, alors qu’une autre a sonné, «Où est votre masque? Sérieusement, tout le monde devrait le porter.

D’autres sont venus à la défense de McKee, une personne a écrit: “Pourquoi vous souciez-vous autant de sa vie? Payez-vous ses factures? … Si elle ne veut pas porter de masque (surtout sur une photo) IMPRESSIONNANT, son choix. Peut-être que demain elle voudra porter 3 masques, un écran facial, des gants et un bouchon nasal. POURQUOI EST-CE IMPORTANT?! vous inquiétez pour vous. ” Cela a suscité une réponse d’un autre fan, qui a déclaré: “Il est important que l’un d’entre eux tombe malade ou le transmette aux enfants ou aux membres de la famille de quelqu’un d’autre.” Un autre empilé, “Pas le choix de tomber malade ou de mourir par quelqu’un qui n’utilise pas le bon sens. Il est obligatoire d’en porter un et c’est une loi dans mon état et c’est du bon sens d’en porter un. Pas un choix juste du bon sens. “

La photo a également provoqué un drame sur l’état de sa relation avec Josh, alors que le couple MTV s’est séparé en août après six ans de mariage dans l’infidélité des deux côtés, mais s’est depuis réconcilié pour le bien de leurs trois enfants. McKee a répondu à un commentaire défendant leur décision d’être ensemble, “dats it. Nous sommes les meilleurs amis.”

En avril, elle a déclaré à PopCulture que la reconstruction de sa relation avec son mari l’avait laissée se sentir «profondément blessée et trahie». Alors qu’elle admettait qu’elle n’avait «pas été la meilleure épouse», se souciant plus de la «célébrité» que de montrer l’attention à Josh, Mackenzie a déclaré à propos de l’infidélité: «Cela a changé la façon dont je me sens pour lui depuis l’année dernière.

«Si j’écoutais les médias sociaux, la bonne chose à faire est de le divorcer», a ajouté Mackenzie, affirmant que sa famille voulait qu’ils restent ensemble, mais elle comptait désormais sur Dieu pour sa décision. “Je ne peux plus écouter les humains, ils sont trop déroutants.”