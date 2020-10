Les versions nouvelle génération de Madden NFL 21 et FIFA 21 ignoreront les dates de lancement de la PS5 et de la Xbox Series X / S et arriveront sur les deux plates-formes le 4 décembre, a annoncé EA aujourd’hui. Les propriétaires de PS4 et de Xbox One qui achètent l’un ou les deux jeux recevront gratuitement une copie numérique de nouvelle génération.

Comme EA le mentionne sur son site Web, ceux qui ont acheté une copie physique de l’un ou l’autre des jeux devront passer par un site Web EA pour utiliser leur mise à niveau. La promotion de mise à niveau gratuite de nouvelle génération pour les deux jeux expirera une fois que Madden NFL 22 et FIFA 22 seront publiés, probablement à la fin de 2021. Initialement, EA a dit aux joueurs en mai qu’ils avaient jusqu’au 31 décembre 2020 pour réclamer leurs mises à niveau gratuites pour les deux titres. jusqu’à ce que le tollé des consommateurs les amène à étendre l’offre.

EA propose cette année une approche différente de ses jeux sportifs par rapport à 2K Sports

Comme vous vous en doutez des versions de nouvelle génération du jeu, Madden NFL 21 et FIFA 21 profiteront du matériel plus puissant, comme des temps de chargement plus rapides, tandis que la version PS5 tirera parti du retour haptique du contrôleur DualSense. La technologie. EA a également confirmé que les joueurs pourront reporter leurs progrès et collecter des objets sur les deux générations, y compris la progression du mode Ultimate Team pour les deux jeux, les modes de jeu Madden’s Franchise et The Yard et le mode Volta Football de la FIFA.

EA propose cette année une approche différente de sa série sportive par rapport à la série NBA 2K de son concurrent 2K Sports. Les joueurs ne peuvent pas obtenir gratuitement une version nouvelle génération de NBA 2K21 s’ils possèdent la version actuelle, et si les consommateurs veulent posséder les deux versions du jeu, ils doivent acheter l’édition spéciale «Mamba Forever», qui coûte 100 $. La société mère de 2K Take-Two Interactive a également été le premier éditeur à augmenter le prix d’une version nouvelle génération de l’un de ses titres, NBA 2K21 coûtant 70 dollars à lui seul.