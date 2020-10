Maddie Ziegler, une ancienne de Dance Moms, montre une nouvelle encre pour célébrer son anniversaire. La talentueuse danseuse vient d’avoir 18 ans et en l’honneur de cela, elle a décidé de se faire tatouer pour la première fois. Le nouvel art corporel disait «Frances», qui est le nom de sa grand-mère.

“[Tonya Brewer] m’a donné le meilleur cadeau d’anniversaire de ma vie !! », a-t-elle écrit via Instagram.« Merci [Dr. Woo] pour le premier tatouage le plus parfait. “Elle a non seulement montré le produit final, mais elle a également partagé le processus avec ses fans.

Plusieurs de ses fans se sont rendus dans la section des commentaires pour montrer leur amour et leur soutien pour le nouvel art corporel. «Ça a l’air incroyable», a écrit une personne, tandis que quelqu’un d’autre a répété, «TELLEMENT MIGNON». Son petit ami Eddie Benjamin est même intervenu pour montrer à sa fille un peu d’amour sur sa nouvelle étape excitante.

En juillet, la chanteuse Sia a parlé de sa relation avec l’alun Dance Moms. Lors d’une interview au Zach Song Show, l’artiste a révélé à quel point elle était protectrice envers la jeune fille de 18 ans, intervenant même lorsque le violeur reconnu coupable et ancien producteur hollywoodien Harvey Weinstein aurait invité Ziegler dans son avion. “Je l’ai gardée hors d’un avion dans lequel Harvey Weinstein a essayé de la faire monter”, a-t-elle révélé. “Je sais qu’il y a des moments où ma perspicacité a vraiment fait une différence, comme la protection.” Elle a continué et a admis que toute la situation était “dégoûtante” en notant qu’elle avait appelé la mère de Ziegler à propos de l’invitation. “S’il vous plaît ne faites pas, ne faites pas ça”, se souvient-elle.

Depuis que les deux travaillent ensemble depuis que Ziegler a 11 ans, Sia a déclaré qu’elle ressentait «cette contrainte extrême de la protéger» qui n’a pas changé au fil des ans. “Je l’aime juste en tant que mère”, at-elle détaillé. Alors que Sia, pendant de nombreuses années, a déguisé sa vraie image en couvrant son visage avec une perruque à chaque fois qu’elle se produisait et dans chaque clip vidéo. Jusqu’à récemment, les fans ne connaissaient pas son identité réelle jusqu’à ce qu’elle commence à la révéler. Alors qu’elle essayait de rester à l’écart des projecteurs pendant ses heures creuses, elle dit que Ziegler était prête pour la gloire.

«Elle me disait:« Ne sois pas stupide, j’étais déjà célèbre et je voulais être célèbre ». Et je dirais: “Et vous savez, cela peut s’arrêter à tout moment, n’est-ce pas? Si vous voulez que ça s’arrête, je peux le faire cesser. Vous pouvez simplement redevenir une personne normale.” Mais elle a juste dit: “Non, j’adore jouer. J’adore danser et j’aime tellement jouer.” “