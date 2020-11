La date limite a rapporté aujourd’hui que la star danoise Mikkelsen, 54 ans, est en pourparlers pour rejoindre le casting de la troisième édition de la série fantastique de JK Rowling.

La production du troisième film a été déraillée par l’action de diffamation très médiatisée de Depp contre le journal Sun.

(

Mikkelsen à Hannibal

)

Après le procès, Depp a confirmé qu’il avait été invité à démissionner par Warner Bros, écrivant sur Instagram: «Je souhaite vous faire savoir que Warner Bros m’a demandé de démissionner de mon rôle de Grindelwald dans Fantastic Beasts et j’ai respecté et accepté à cette demande. »

Depp n’aurait tourné qu’une seule scène pour le nouveau film – le tournage a également été reporté en raison de la pandémie de coronavirus. La date de sortie du film a également été repoussée à juillet 2022.

(

Johnny Depp quitte le tribunal

/ REUTERS)

La star de Hannibal, Mikkelsen, serait le premier choix du réalisateur David Yate pour jouer Grindelwald, un «sorcier noir» et principal protagoniste du deuxième film de la franchise – Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald.

Colin Farrell, qui a joué Grindelwald dans Fantastic Beasts and Where to Find Them, joue actuellement dans le nouveau film Batman. Il joue le méchant Penguin – et donc incapable de retourner à Fantastic Beasts, suggèrent les rapports.

La franchise met également en vedette Eddie Redmayne, Jude Law et Ezra Miller.