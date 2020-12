Le renvoi de Johnny Depp de “Fantastic Beasts 3” a forcé Warner Bros. à chercher un remplaçant pour le rôle de Grindelwald. Mads Mikkelsen, qui jouera le méchant, a rompu son silence en rejoignant la franchise.

Dans une interview avec EW, Mikkelsen a expliqué en quoi sa version de Gellert Grindelwald différerait de celle de Depp. «Eh bien, ça va être moi, c’est donc la différence. C’est la partie la plus délicate. Nous travaillons toujours là-dessus. Il doit y avoir un pont entre ce que Johnny a fait et ce que je vais faire. Et en même temps, je dois aussi en faire le mien. Mais il faut aussi trouver des liens et des ponts pour qu’il ne se sépare pas complètement de ce qu’il a déjà réalisé de manière magistrale », a-t-il déclaré.

Au cours de l’entretien, l’interprète a également révélé comment il avait réagi en décrochant le rôle de Gellert Grindelwald à la suite de la bataille devant le tribunal, avec des accusations croisées de mauvais traitements, que Depp avait combattu avec son ex-femme Amber Heard. «Quant au travail, il est évidemment très intéressant et agréable. Il est également surprenant que cela se soit produit après ce qui s’est passé, ce qui est très triste. Je vous souhaite à tous les deux le meilleur. Ce sont de tristes circonstances », a-t-il dit.

Mikkelsen est connu pour avoir joué au docteur Lecter dans la série Hannibal, ainsi que Kaecilius dans Doctor Strange. Il fait également partie de la saga Star Wars, puisqu’il a joué Galen Erso dans Rogue Un. Sa filmographie comprend d’autres crédits tels que Polar, Quantum of Solace, Valhalla Rising ou Clash of the Titans.

La première de “Fantastic Animals 3” a été retardée jusqu’à l’été 2022 en raison de l’ajout de Mikkelsen, ainsi que de complications liées à Covid-19. Le film se déroule plusieurs années après Les crimes de Grindelwald et se déroulera partiellement au Brésil. Le casting est dirigé par Eddie Redmayne, Jude Law et Ezra Miller.