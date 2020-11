Mads Mikkelsen remplacera Johnny Depp dans le troisième film de la saga “Fantastic Beasts”, après que les studios Warner Bros. aient expulsé l’acteur pour avoir perdu un procès contre un média qui l’accusait de maltraiter son ex-femme Amber Heard.

Mikkelsen (“Hannibal”, “Doctor Strange”) jouera le personnage de Gellert Grindelwald dans la saga dérivée de l’univers Harry Potter, dont la nouvelle première est attendue le 15 juillet 2022, a rapporté ce vendredi le journal spécialisé dans Hollywood Deadline.

Depp a confirmé il y a quelques semaines son départ de la franchise.

“Je vous ai fait savoir que Warner Bros m’a demandé de démissionner de mon rôle de Grindelwald dans” Fantastic Beasts “, et que j’ai respecté et accepté cette demande”, a-t-il déclaré dans un communiqué sur Instagram.

L’acteur avait participé aux deux premiers opus: “Fantastic Beasts and Where to Find Them” (2016) et “Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald” (2018).

La Haute Cour de Londres a jugé début novembre que le récit des attaques présumées commis par Depp publié en 2018 était “substantiellement vrai”, une conclusion que l’acteur a assuré qu’il avait l’intention de faire appel.

Depp, 57 ans, a intenté une action en justice contre News Group Newspaper (NGN), propriétaire de The Sun et son PDG, Dan Wootton, estimant que l’article était diffamatoire.

“Le jugement surréaliste du tribunal britannique ne changera pas ma lutte pour dire la vérité”, a déclaré ce mercredi le protagoniste de films comme “Edward Scissorhands” (1990) et “Pirates des Caraïbes” (2003).

«Ma détermination reste forte et j’ai l’intention de prouver que les allégations contre moi sont fausses. Ma vie et ma carrière ne seront pas définies par ce moment dans le temps », a ajouté Depp, trois fois nominé aux Oscars.