Mads Mikkelsen remplacera Johnny Depp dans Fantastic Beasts 3 | AP

Après tant de questionnements, on sait enfin qui est le substitut de Johnny Depp dans la saga Animaux fantastiques, ni plus ni moins que l’acteur Mads Mikkelsen Et cela a suscité d’innombrables commentaires.

Il ne fait aucun doute qu’embaucher un acteur pour apparaître dans une saga cinématographique est toujours un risque total et surtout parce que vous risquez que pendant les années où tous les films sont enregistrés, il se passe quelque chose qui vous oblige à les remplacer par la colère qui en résulte. de votre base de fans.

Cependant, les studios Warner Bros l’ont vérifié à la première personne, puisque ceux qui étaient chargés d’adapter les livres de Harry Potter au cinéma et qui ont dû appeler Michael Gambon pour entrer dans la peau de Dumbledore après l’acteur qui le jouait. dans les deux premiers films, Richard Harris a soudainement perdu la vie.

Et une autre chose très différente est arrivée à l’acteur Johnny Depp dans la saga Fantastic Animals, qui a dû être congédié après avoir perdu un procès lié à son ex-femme Amber Heard et maintenant l’acteur Mads Mikkelsen sera en charge de remplacer dans le troisième film de la saga.

Mikkelsen jouera le personnage de Gellert Grindelwald dans la saga dérivée de l’univers Harry Potter, dont la nouvelle sortie est attendue le 15 juillet 2022, comme le rapportait vendredi dernier le journal spécialisé dans Hollywood Deadline.

Et c’est que tu t’en souviens, le même acteur Depp Il a confirmé sur ses réseaux sociaux il y a quelques semaines son départ de la franchise.

Je vous fais savoir que Warner Bros m’a demandé de démissionner de mon rôle de Grindelwald dans “Fantastic Beasts”, et que j’ai respecté et accepté cette demande “, a-t-il déclaré dans un communiqué sur Instagram.

Il est à noter que l’acteur avait participé aux deux premiers opus: «Animaux fantastiques et où les trouver» en 2016 et «Animaux fantastiques: les crimes de Grindelwald» en 2018.

Cependant, la Haute Cour de Londres a jugé début novembre que le récit des attaques présumées commis par Depp publié en 2018 est substantiellement vrai, une conclusion que l’acteur a assuré qu’il avait l’intention de faire appel.

Eh bien, comme vous vous en souvenez peut-être, Depp, 57 ans, a intenté une action en justice contre News Group Newspaper (NGN), propriétaire de “The Sun” et son PDG, Dan Wootton, considérant que l’article est diffamatoire.

Le jugement surréaliste de la cour britannique ne changera pas mon combat pour dire la vérité », a déclaré le protagoniste de Pirates des Caraïbes.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

D’un autre côté, Mads Mikkelsen est connu pour avoir joué le rôle d’Hannibal Lecter dans la série télévisée “Hannibal”, pour avoir participé au film culte Pusher “et sa suite, et pour avoir joué Le Chiffre, le méchant de” Casino Royale “, le 21e film. de la saga James Bond.

Il est vrai que Mikkelsen n’est pas un acteur comme Depp, cependant, l’image de l’acteur inoubliable derrière des personnages comme Jack Sparrow ou Eduardo Scissorhands n’est pas exactement à son meilleur, donc sa présence était une épée à double tranchant.

De plus, tout semble indiquer qu’avec Mikkelsen, ils ont un interprète plus énigmatique qui va aider le sien à donner plus de profondeur au personnage.

Évidemment, Mikkelsen En soi, cela ne fait pas de miracles et cela dépendra beaucoup du matériel qu’ils mettent à sa disposition, cependant, il est également vrai que tout au long de sa carrière, il a fait preuve d’une polyvalence incontestable en ce qui concerne l’approche des personnages depuis que le public a commencé à se familiariser. pour de vrai avec son visage après Le Chiffre dans “Casino Royale” “.

Il ne reste plus qu’à attendre et voir comment il met ses efforts pour couvrir le rôle de l’un des acteurs les plus réussis et les plus convoités d’Hollywood.

Cela peut vous intéresser: ils s’assurent que la carrière de Johnny Depp est terminée.