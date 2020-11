J

La star d’Ames Bond, Mads Mikkelsen, reprendra le rôle du sorcier noir Gellert Grindelwald de Johnny Depp dans le troisième film Fantastic Beasts, Warner Bros Pictures a maintenant confirmé.

Deep, 57 ans, a démissionné de son poste après avoir perdu son affaire de diffamation très médiatisée contre le journal Sun pour un article qui le qualifiait de «batteur d’épouse» dans des histoires d’abus présumés contre son ex-femme Amber Heard, 34 ans.

La nouvelle a également été confirmée par Warner Bros.

Depp n’aurait tourné qu’une seule scène pour le nouveau film, qui est actuellement en production aux Warner Bros Studios Leavesden à l’extérieur de Londres.

Eddie Redmayne revient en tant que Newt Scamander et Jude Law en tant qu’Albus Dumbledore.

(

Mads Mikkelsen et sa femme lors de la première de Falling

/ via REUTERS)

La date de sortie est désormais fixée au 15 juillet 2022.

Mikkelsen s’est fait connaître en tant que banquier louche Le Chiffre face à Daniel Craig en 2006 Bond film Casino Royale.

(

Eddie Redmayne jouant Newt Scamander

/ Warner Bros )

Il a également joué le Dr Hannibal Lecter dans la série télévisée Hannibal.

Dans l’univers de Harry Potter, Grindelwald est un sorcier maléfique immensément puissant, considéré comme le deuxième après Voldemort.

Colin Farrell, qui a joué Grindelwald dans le premier film Fantastic Beasts and Where to Find Them, joue actuellement dans le nouveau film Batman. Il joue le méchant Penguin – et donc incapable de retourner à Fantastic Beasts, selon les rapports.

