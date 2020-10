Mady Gosselin, la fille de Jon et Kate Plus 8 stars Jon Gosselin et Kate Gosselin, a partagé une nouvelle photo Instagram dans laquelle ses abonnés ont fait des comparaisons de célébrités mercredi. Elle a partagé la photo la veille du jour où elle et sa sœur jumelle Cara ont célébré leurs 20 ans. Les deux vivent avec leur mère tandis que deux de leurs six frères et sœurs vivent avec leur père. Jon et Kate se sont accusés d’être violents envers leur fils Collin, âgé de 16 ans.

Plus tôt cette semaine, Gosselin a partagé une photo de sa photo d’identité. “Chouette photo de passeport”, a-t-elle simplement écrit dans la légende. La photo a immédiatement suscité des commentaires favorables de la part des fans, y compris de certains qui pensaient qu’elle correspondait parfaitement à l’actrice Miranda Cosgrove. Vendredi, elle a partagé une photo de sa fête d’anniversaire, ajoutant: “Être la fille d’anniversaire n’est pas tout ce que c’est craqué d’être.”

Les messages de Gosselin ont suivi un mois de septembre difficile pour sa famille. Elle n’a pas directement abordé la situation elle-même, note InTouch Weekly. De retour le 5 septembre, Collin a accusé Jon d’abus dans une publication Instagram rapidement supprimée. Jon a nié avoir été abusif, suggérant que Collin était juste en colère et “agissant” après une dispute. Les services à l’enfance et à la jeunesse du comté de Berks, en Pennsylvanie, ont rendu visite à Jon, mais la police a ensuite décidé de ne pas l’inculper. Collin et Hannah, deux des sextuplés de Jon et Kate, vivent avec Jon, tandis que les quatre autres vivent avec Kate.

Kate a parlé de la situation, disant à PEOPLE qu’elle avait «mal au ventre» après avoir appris qu’il n’y aurait pas de frais. “Il existe une loi sur la maltraitance des enfants, PA 23; l’article 8i stipule que faire l’une des choses suivantes, indépendamment du fait que cela cause des blessures ou non, est une maltraitance d’enfants, et le premier sur cette liste est le coup de pied. Point”, a déclaré Kate au magazine. “Je ne veux pas que mes enfants autour de lui. Assez, c’est assez.”

Jon a rapidement répondu dans une interview au Daily Mail, critiquant Kate pour avoir parlé et l’accusant d’avoir abusé mentalement de Collin. “Elle n’a pas vu Collin depuis cinq ans et maintenant elle va essayer de devenir la mère attentionnée alors qu’en fait la raison pour laquelle Collin est aux prises avec une maladie mentale est parce qu’elle l’a abusé”, a déclaré l’ancienne star de TLC. “Il a le SSPT à cause d’elle. Donc je ne vais pas m’asseoir et ne pas me défendre ou défendre ma famille.”

Dans une autre interview avec Entertainment Tonight le 17 septembre, Jon a déclaré que le rapport de maltraitance d’enfants présumé contre lui était “sans fondement” et a de nouveau noté qu’il n’avait pas fait l’objet d’accusations ou de citations. Il a dit qu’il y avait “des preuves documentées” que “le principal handicap de Collin est le SSPT” causé par les “mauvais traitements infligés à sa mère”. JOn a ajouté: “Si quelqu’un veut contester cela avec moi, j’ai les preuves pour le soutenir … Je ne suis plus inquiet de patiner autour de la vérité … ni de quoi que ce soit qui dissuade de la vérité.”