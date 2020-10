Magazine beauté, Kendall Jenner partage sa séance photo | INSTAGRAM

La belle jeune mannequin mondaine et professionnelle, Kendall Jenner, était chargée de nous donner un avant-goût de ce que nous trouverons dans sa nouvelle collaboration avec un magazine, dans lequel il y a plus de 200 pages qui peuvent être déchirées et utilisées comme affiche.

Tout est dans la marque le chaos, qui se concentre sur les accessoires de luxe et de style de vie, alors ne pouvait pas oublier de taguer ses fondateurs et éditeurs, Katie Lyall, Charlotte Stockdale Co-rédactrice en chef et les deux photographes, Luigi et Lango, qui sont entièrement dévoués à la mode.

La belle fille a partagé plusieurs photographies qui sont incluses dans le RevueCependant, nous y trouverons sûrement bien d’autres surprises, il semble que de nombreuses photographies aient été sélectionnées pour apparaître comme l’un des plus beaux modèles dont elles disposent pour promouvoir leur marque, ce que Kendall sait parfaitement faire et en est un expert.

Cette séance photo était si élégante que les photos sont en noir et blanc, il semble donc qu’elles aient pris cette plage comme base pour une section complète, bien qu’il soit très probable qu’une partie de la couleur apparaisse également puisque la jeune femme se démarque beaucoup avec ou sans couleur il enchante les élèves de tous ceux qui l’observent.

Cette fois, nous aborderons l’une des photos qui s’est le plus démarquée, celle qui est devenue une petite vidéo qui a été reproduite plus de 7 millions de fois afin que vous puissiez déjà imaginer à quel point elle est belle dans ce grand contenu.

C’est un instantané dans lequel il chante ou a il porte des bas, des bottes très longues, des gants qui sont également assez longs, seulement et enfin une ceinture assez ornée, de sorte que la partie supérieure de sa silhouette soit exposée et couverte par sa main qui se chargeait d’éviter la censure de la célèbre application photo Instagram.

C’est ainsi que la jeune fille n’a pas eu honte ni honte de paraître presque complètement découverte car elle travaille déjà dans ce secteur depuis des années et est habituée à se montrer au maximum de cette manière.

Une autre des photographies qui a été très appréciée était celle dans laquelle Kendall était complètement vêtue de noir et d’un arc blanc, de sorte que son joli visage se démarquait, qui était le protagoniste. Il y en a aussi un autre qui a l’air très intéressant puisqu’il s’agit d’une robe pleine de paillettes et d’ornements sur la tête de fleurs ainsi que de boucles sur le front, un détail qui a laissé beaucoup de ses fans penser que c’était une culture, cependant. Il semble que tout soit la création de la mode de ces génies chargés de la produire.

Nous avons récemment vu des vidéos de Kendall dans lesquelles elle est apparue en marchant légère comme une plume démontrant à quel point elle est professionnelle pour modéliser, mais les instantanés d’aujourd’hui nous ont fait réfléchir un peu aux choses, il s’avère si bien que nous pourrions même dire que c’est beaucoup mieux. de poser devant la caméra, mais sans nuire à la passerelle.

