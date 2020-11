Magda Rodríguez: Maribel Guardia et Andrea Legarreta pleurent leur départ | Instagram

Étonnamment, ce 1er novembre, le monde du divertissement a été paralysé par la malheureuse nouvelle que la productrice du programme Hoy y Guerreros 2020, Magda Rodríguez a perdu la vie.

Plusieurs célébrités n’ont pas mis longtemps à partager leurs sentiments sur les réseaux sociaux, où Garde Maribel, Andrea Legarreta et Yanet García ont également exprimé leur énorme douleur de voir partir Magda Rodríguez, bien plus que son patron, ami et partenaire.

La mère d’Andrea Escalona et productrice de Programme aujourd’hui a été retrouvé sans vie hier par un domestique, qui a rapidement demandé de l’aide pour Magda Rodriguez; Cependant, tout était en vain.

Il y avait d’innombrables célébrités qui ont défilé à travers les productions de la célèbre société de production Televisa; parmi eux, la belle Garde Maribel, Yanet García et l’un de ses chefs d’orchestre vedettes, Andrea Legarreta.

Maribel Guardia a été extrêmement touchée par l’actualité sur les réseaux sociaux, c’est sur son Instagram officiel que la célèbre actrice et chanteuse a partagé que son cœur s’était à nouveau brisé en deux.

Selon la belle Maribel Guardia, la nouvelle du départ de Magda Rodríguez l’a prise complètement par surprise et elle pleure actuellement pour le producteur qu’elle considérait vraiment comme une amie.

L’animateur a convenu avec beaucoup de gens que le sourire et le positivisme étaient quelque chose que le producteur du programme Hoy gaspillait partout.

La belle Maribel Guardia a remercié Magda Rodriguez pour tous les apprentissages et surtout, partager comment être célèbre les pieds sur terre.

Mon cher @magdaproducer Je ne peux pas croire que tu n’es plus ici avec ton sourire, joie positivisme. Mon cœur s’est encore brisé en deux. Je dois juste vous remercier pour tout le soutien et l’amour que vous m’avez apporté, a écrit Maribel Guardia.

Le célèbre a souligné qu’Andrea Escalona a toujours été le plus grand amour et le plus grand trésor de Magda et a exprimé ses condoléances au chauffeur.

Maribel Guardia a accompagné ses paroles sincères de quelques photographies avec le producteur, dans chacune d’elles elles apparaissent les plus souriantes.

L’ex de Joan Sebastian a également partagé une vidéo significative en souvenir de la vie de cette femme à succès et aimée: Magda Rodríguez. L’enregistrement partage des images du producteur avec le thème de Tu me manqueras en arrière-plan, quelque chose de vraiment émotionnel.

De son côté, Andrea Legarreta, l’un des chefs d’orchestre vedettes de la Programme aujourd’hui Il n’a pas hésité à partager sa consternation et son immense affection pour Magda Rodríguez.

Andy a souligné que le forum Hoy se sentira assez vide mais dans sa mémoire et comme elle le dirait: le spectacle doit continuer.

Alors je me souviendrai toujours de toi !! Sourire à la vie … Bon et pas si bon !! MERCI pour tout ce que vous avez appris! Merci d’être un exemple de lutte et que les rêves deviennent réalité … TRAVAILLEUR SANS FEU !! .

Andrea Legarreta a partagé que le producteur restera toujours dans les mémoires avec un grand sourire, comme une femme infatigable et un signe que les rêves peuvent toujours être possibles; Il n’a pas oublié de remercier son patron pour les leçons qu’il a apprises.

La belle ancienne émission Climate Girl of the Hoy a également partagé ses sentiments sur Instagram et assuré qu’elle était sous le choc et n’avait pas cessé de pleurer depuis qu’elle avait appris la mort du producteur.

Yanet García a partagé que son cœur était en mille morceaux avec les nouvelles, et que Magda Rodriguez C’est une femme qu’il aime vraiment et pour laquelle il est reconnaissant de croire en elle et d’apprendre.

Je suis en choc!!!!!!!! RIP Mon @magdaproducer Je t’écris le cœur brisé, je n’ai pas arrêté de pleurer depuis le moment où j’ai appris ton départ, tu m’as laissé ta marque dès le premier moment où je t’ai rencontré, tu m’as étreint Et tu as toujours cru en moi, tu m’as toujours motivé à faire de mon mieux, tu m’as toujours appris qu’avec un travail acharné chaque jour les rêves se réalisent, tu m’as toujours appris à avoir la meilleure attitude malgré l’adversité et que je n’oublierai jamais.

La fille de fitness a souligné que la productrice a appris à montrer son meilleur visage dans l’adversité et qu’avec le travail, tous ses rêves peuvent devenir réalité. Ce message était accompagné d’une photographie à côté de la mère d’Andrea Escalona.