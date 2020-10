Magda Rodríguez parle des changements radicaux qui auront lieu à Hoy | Instagram

Le producteur Magda Rodriguez Il aura sous ses ordres une année de plus l’émission du matin “Hoy”, dans ce qui pourrait être un changement radical du concept ou même la disparition de celui-ci, quelque chose qui changerait vraiment le cours de tous.

Malheureusement, cette année n’a pas été la meilleure pour la télévision en raison de la crise que la pandémie a provoquée et Magda Rodríguez a su gérer les problèmes qui se sont posés dans le programme. Aujourd’hui, et le maintient stable.

Désormais grâce au public, son contrat a été renouvelé une fois de plus et il pourra passer un an de plus sous le commandement du programme.

Cependant, maintenant avec cette nouvelle, il y aura des changements dans son contenu et sur le plateau se trouvent certains des ajustements que la société de production va faire maintenant qu’elle a la responsabilité de rafraîchir la proposition du matin 2021.

Le producteur populaire est confronté au défi d’essayer d’apporter de nouveaux concepts et de rechercher un éventuel renouvellement de l’équipe ainsi que des animateurs du programme qui ont passé près de 20 ans dans le programme, comme Andrea Legarreta, qui était l’un des les fondateurs du programme.

Cependant, Magda Il a repris qu’il cherchait un moyen de s’adapter sans essayer de soustraire aux enjeux qui lui ont valu un grand succès, tels que des interviews et des jeux avec lesquels ils interagissent avec diverses célébrités du show business.

Nous allons garder Elizabeth Álvarez dans la cuisine et la laisser être constamment avec nous. L’autre jour, il est venu et ça s’est très bien passé, les dames l’aiment beaucoup, comme il cuisine bien, comme une bonne femme au foyer, maman, il a fait un délicieux portobello et les gens comme ces recettes les plus courantes sont très reconnaissants à la télévision. “

“Nous aurons de nombreuses nouvelles sections. Nous allons constamment innover et nous allons parier sur la comédie. Cela a été une année très difficile, les gens ont envie de rire et aussi d’avoir des informations précises avec nos experts”, a commenté le producteur.

Une crainte que beaucoup avaient est que plusieurs rumeurs suggéraient que le projet disparaîtrait pour laisser la place à un nouveau concept qui pourrait amener un nouveau type de public avec des idées de comédie différentes, cependant, cela ne restait que dans les rumeurs et elles n’étaient pas vraies.

Malgré tout, il semble que Magda il a toujours le pouvoir de changer l’avenir du programme, même si ce sont les résultats qui décideront de la longévité du programme.

Il convient de mentionner que quiconque a conseillé que “Aujourd’hui«Il continuerait sous le commandement de sa société de production actuelle était le célèbre animateur Andrea Legarreta.

Nous avons des nouvelles, vous savez que si vous dites et dites, que si qui va produire, que s’il y a des changements dans le programme Hoy, que si c’est déjà octobre, que si c’est pour janvier. Eh bien, nous avons la nouvelle de qui va produire le programme pendant encore un an: eh bien, nous restons tous », a-t-il commenté.

Magda Rodríguez est une productrice de télévision primée qui a bâti une carrière réussie en produisant des programmes pour TV Azteca et TelevisaCependant, elle est particulièrement connue pour son travail sur l’émission “Enamorándonos” et pour l’émission matinale primée aux Emmy Awards de Telemundo, “Un Nuevo Día”.

La vérité est que nous avons formé une bonne équipe, nous sommes en train de restructurer, je suis très reconnaissant à l’entreprise, aux collaborateurs, à toute mon équipe de travail, nous sommes donc heureux d’ajouter et de construire une nouvelle année qui, nous en sommes sûrs, sera une merveilleuse 2021 »Commenta Magda.

D’un autre côté, on lui a également demandé si “El Burro” Van Rankin reviendrait au programme, car comme vous vous en souvenez, il l’a laissé pour d’autres projets.

Il reviendra, nous attendons la fin de sa série, je pense que ce sera à la fin de ce mois ou début novembre. Nous attendions juste qu’il finisse d’enregistrer 40 et 20. “

