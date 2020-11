Magda Rodríguez a perdu la vie, productrice de Televisa, du programme HOY INSTAGRAM

La célèbre productrice, Magda Rodríguez, qui a dirigé l’un des projets les plus réussis et visionnaires de Televisa, l’émission du matin a perdu la vie aujourd’hui ce dimanche 1er novembre, comme le rapporte jusqu’à présent le Twitter officiel des émissions de Televisa sans en connaître la raison.

Jusqu’à présent, nous savons seulement que la pilote a perdu la vie, était en charge de l’un des projets les plus importants tels que Falling in love, The Academy, Warriors et bien sûr le matin aujourd’hui l’un des programmes les plus connus de la chaîne.

Le journaliste Carlos Jiménez a rapporté quelques détails qui pourraient indiquer la raison, qui pourrait être une maladie, car elle a été retrouvée sans vie dans sa maison du maire Álvaro Obregón par l’un de ses employés de maison, selon les ambulanciers en raison d’un choc hypovolémique et s @ ngrado tube digestif.

Magda Rodríguez avait des parents par intérim; Malena Doria et Jorge del Campo, qui l’ont initiée au monde du divertissement et de la télévision depuis qu’elle n’était qu’une enfant. Sa mère a été l’une des premières actrices, tout comme son père, pionnier du théâtre et de la création de divertissement au Mexique.

Sa fille, Andrea Escalona, ​​est actuellement chanteuse et animatrice de télévision et l’une des plus controversées de la chaîne.

C’était l’une des sociétés de production les plus récompensées de l’histoire de la télévision, elle a remporté en 2019 le prix TVyNovelas du meilleur programme de divertissement pour sa production dans «Hoy», elle s’est également aventurée dans les programmes TV Azteca, elle a également réussi à remporter 2 Emmy Awards.

Elle est devenue très populaire sur Instagram en partageant des photos de famille et en coulisses, rassemblant plus de 300000 abonnés et travaillant avec d’innombrables producteurs et stars comme Laura G et Gabriel Montiel tout au long de sa carrière.

Magda a bâti une solide expérience dans sa carrière professionnelle. La célèbre productrice a également acquis une renommée et une reconnaissance pour sa façon de travailler et les succès qu’elle a remportés au fil des ans.

Il y a quelques mois à peine, sa fille Andrea Escalona lui a consacré quelques mots pour la féliciter pour son excellent travail et son prix TVyNovelas.

«Maman, je suis tellement fière de toi, pour ce que tu es, pour ce que tu rêves, pour ce que tu crois, tu es une créatrice, pour la façon dont tu m’as élevé, les valeurs que tu m’as données, parce que tu m’as appris à être une bonne personne que je ne connais toujours pas. Si cela peut être enseigné mais regardez que vous l’avez fait, vous avez tellement de pouvoir au-delà de votre position, j’aime vous voir réussir et gagner ce avec tant d’efforts que vous construisez jour après jour sûrement quelque chose de très bien que j’ai fait dans mon autre vie pour vous avoir comme mère, J’adore ❤ félicitations pour ce Tvynovelas qui a meilleur goût qu’un Oscar », avait-il commenté sur son Instagram à l’époque.

Jusqu’à présent, Andrea Escalona n’a pas commenté l’événement.

Nos condoléances à sa famille, Repose en paix, un grand divertissement, Magda Rodríguez.