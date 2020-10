COLMAN: Je pense que vous allez aller plus loin, ce qui est une belle chose. Il y avait quelque chose dans l’épisode que j’ai réalisé avec Maggie et Austin. Je pense que vous obtenez plus de leur vie intérieure et que vous obtenez également ces moments privés. Comme l’idée de quand Maggie est sur le toit de la fin – comme, vous obtenez la partie qui n’est pas en réponse à quelqu’un d’autre. C’est juste le public et ce personnage parfois. Donc, je pense que vous obtenez beaucoup plus de ces moments, et je pense que vous avez un peu plus de marge de manœuvre. Parce que, vous savez, dans ces scènes dynamiques de groupe, vous allez, allez, allez avec l’action. Vous n’avez pas le temps de vous asseoir et d’être simplement avec quelqu’un, de prendre une bière et d’avoir une conversation. Droite? [Laughs.] C’est donc ce que j’ai apprécié dans ces épisodes. Je parle plus aux gens. Je ne suis pas simplement du genre: “Pointez, pointez, allez!” Je suis assis et j’ai une conversation, ce qui est, je pense, en tant qu’acteur, vraiment épanouissant. Je pense que nous aimons tous les séquences d’action et tout le reste, mais je sais que tout acteur digne d’un grain de sel aime ces moments où vous pouvez simplement approfondir le personnage et l’histoire.

MAGGIE: Cela semble aussi un peu plus puissant. Parce que cela attire réellement le public et que nous ne comptons pas autant sur les effets environnementaux externes. Ouais, je veux dire, tu as réussi, Colman. Je trouve cela plus agréable en tant qu’acteur. J’adore les trucs d’action, mais il y a une énergie quand on se met au travail plus intimement.