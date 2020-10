Magnifique!, Gabriela Platas s’exhibe en maillot de bain à 46 ans | Instagram

La talentueuse actrice Gabriela Platas a prouvé une fois de plus que l’âge n’est qu’un chiffre, car à 46 ans, elle a posé en maillot de bain montrant qu’elle était aussi belle et jeune que si elle était dans la vingtaine.

Aux côtés de Mauricio Castillo et de certains de ses compagnons, le beau membre de Je tombe de rire Il s’est amusé dans la piscine et l’a montré sur son compte Instagram.

Gaby Platas s’est présentée à Cancun avec un tout petit maillot de bain deux pièces noir qui lui a permis de montrer son corps dans la piscine à côté de ses compagnons.

Sur la photo que la talentueuse actrice a partagée sur Instagram, on peut la voir sous l’eau à côté de son ami proche Mauricio Castillo, dont l’amitié est entretenue depuis les années d’or d’Otro Rollo, une émission animée par Adal Ramones.

Comme partagé Gaby Platas En plus de la photo, elle et ses compagnons ont profité de quelques moments de détente pendant leur Sálvese qui peuvent faire le tour et ont prévu de se cacher sous l’eau pour ne pas assister à une conférence de presse et continuer à profiter de la piscine.

Se cacher sous l’eau pour qu’ils ne nous emmènent pas faire des interviews et puissent rester dans la piscine à Cancun, lors de la tournée # SálveseQuienPueda @ricardomargaleff @maucastilloa #tb.

Malgré avoir fait un visage comique pour la photo, les yeux fermés et retenant son souffle, la beauté de l’actrice et une partie de l’ancien casting d’Otro Rollo n’a pas pu être cachée et a été appréciée par ses followers sur le célèbre réseau social. .

Ayyyñ que tu es belle Gaby , sans aucun doute la plus belle femme que j’ai vue. Je l’aime❤️❤️, a écrit Carlos.

Le message a été partagé par Gabriela Platas Il y a 2 heures et a dépassé les trois mille réactions sur son compte Instagram.

Récemment, la belle actrice a fait un impact sur le célèbre réseau social en montrant son visage complètement naturel à 46 ans, des années que visiblement cette belle femme n’apparaît pas, car elle ressemble toujours à une jeune fille.

Mais un autre aspect qui a vraiment laissé les adeptes de la belle Gabriela Platas sans voix était de la voir dans Me Caigo de Risa avec un tout petit court dans le plus pur style de Lara Croft (Tom Raider).

C’était pour l’une des émissions de Je tombe de rire que Gaby Platas était entièrement vêtue de noir, avec un chemisier à manches longues et un short assez court, mais ce qui a rendu les téléspectateurs fous, c’était une sorte de sangle qui lui passait la jambe et lui donnait le style Lara Croft, beaucoup! s3xy!.

Le regard était accompagné d’une queue de cheval avec une tresse devant et son visage comme d’habitude, maquillé de manière très naturelle; mais ses jambes emportèrent la transmission.

Grabiela Platas a notamment augmenté sa popularité lors de sa participation au programme Otro Rollo, à l’époque l’un des programmes les plus écoutés au Mexique. La belle actrice était accompagnée d’autres célébrités telles que Roxana Castellanos, Mauricio Castillo, Yordi Rosado et Adal Ramones.

Mais la carrière de Platas va plus loin et a une énorme carrière à la télévision. Sa première telenovela, Mágica Juventud, date de 1992, suivie par d’autres mélodrames tels que Cárita de Ángel, Classe 406, Au diable avec le beau, Esperanza del Corazón, Hasta el fin del mundo et le plus récent: Mon mari a une famille; parmi beaucoup d’autres.

Récemment, Gaby Platas a annoncé qu’il faisait partie du casting du nouveau projet du producteur Juan Osorio, ¿Qué hay a mi familia?, où il jouera Violeta Anaya de Astudillo; sûrement un succès de plus dans sa carrière d’acteur.