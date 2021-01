Beautiful!, Gabriela Spanic s’exhibe à 47 ans dans un maillot de bain original | Instagram

La belle star des feuilletons Gabriela Spanic a ravi ses followers sur Instagram en montrant à quel point elle est spectaculaire à 47 ans. “La Usurpadora” avait l’air comme jamais auparavant dans un maillot de bain très original.

Gaby Spanic a volé tous les yeux avec le maillot de bain blanc avec un décolleté prononcé et quelques trous, mais ce qui a certainement rendu ses fans fous, c’est qu’il avait une énorme transparence sur la poitrine.

L’actrice qui a acquis une énorme renommée grâce à ses rôles de Paola Bracho et Paulina dans L’usurpatrice, Il s’est montré spectaculaire avec la photo qu’il a partagée il y a 23 heures sur son compte Instagram officiel et avec laquelle il a déjà obtenu plus de 600 mille réactions.

Sur la photo, vous pouvez voir Gabriela Spanic posant dans ce qui semble être la zone naturelle d’un hôtel, la belle actrice est assise les jambes croisées sur des pierres. Spanic a montré ses jambes dans toute leur splendeur et ses courbes avec son maillot de bain ajusté; Pourtant, c’est son décolleté qui a vraiment capturé tous les soupirs du réseau social.

Le célèbre vénézuélien elle a l’air vraiment belle à 47 ans et la boîte de commentaires ne pouvait pas le cacher. Les beaux mots pour Gaby Spanic étaient une constante et beaucoup ont applaudi l’anatomie spectaculaire qui la maintient à plus de 40 ans.

Mais tout n’a pas été du miel sur des flocons pour la belle actrice, parce que l’année dernière, à plusieurs reprises, il a reçu de vives critiques pour l’apparence de son visage. Il y a ceux qui ont assuré sur les réseaux sociaux qu’il avait abusé des procédures esthétiques et ainsi endommagé sa beauté naturelle. Cependant, ces commentaires négatifs contredisent ceux qui soulignent que cela reste vraiment beau et spectaculaire au fil des ans; Même l’artiste a avoué sur Instagram quels produits elle utilise pour entretenir sa beauté, ceci à la demande de ses fans.

Mais définitivement 2020 a marqué un avant et un après pour la belle Gabriela Spanic, en tant qu’actrice qui a joué L’usurpatrice à côté de Fernando Colunga, il a perdu l’un de ses plus chers, sa mère.

Gaby a raconté qu’elle avait parlé avec sa mère au téléphone et quelques heures plus tard, elle a reçu un autre appel, celui qu’elle n’aurait jamais voulu recevoir, car ils l’ont informée que sa mère avait perdu la vie. Gabriela Spanic Il a partagé dans ses réseaux sociaux des mots sincères envers l’être qui lui a donné la vie et l’a remercié pour tout, surtout les apprentissages et la force qu’il a toujours montré à ses proches et dont ils auront désormais besoin pour continuer le chemin sans elle.

Montrant son professionnalisme, peu de temps après la perte de sa mère, Gaby est revenue à Regarde qui danse, programme auquel il participait à ce moment-là et montrant ses meilleurs pas. Ce programme a donné beaucoup de satisfaction à la belle actrice qui, dans chacune des émissions, a ravi les téléspectateurs par sa silhouette et sa cadence.

La telenovela qui lui a donné la reconnaissance mondiale dont jouit actuellement la célèbre est La Usurpadora. Dans cette histoire, Gabriela Spanic a donné vie à une paire de jumeaux séparés à la naissance. Leurs vies étaient très lointaines, Paola avec une vie ostentatoire et amusante et Paulina, une jeune femme au bon cœur qui nettoie les toilettes pour survivre. L’histoire se déroule lorsque les deux se rencontrent et Paola Bracho découvrez l’énorme ressemblance entre les deux; En pensant au plaisir et en quittant ses obligations familiales, Paola décide que Paulina sera celle qui remplira ses obligations en son absence.

Cette histoire pleine d’amour et de chagrin a tellement captivé l’écran mexicain qu’elle a fini par parcourir le monde, remplissant Gabriela Spanic et Fernando Colunga de renommée et de reconnaissance.