Magnifique, Jenifer Lopez présente le défilé de la Fashion Week de Paris | INSTAGRAM

Devenue une icône de la mode internationale, Jenifer López a décidé de partager avec tous ses followers sur son compte Instagram officiel, quelques publications arborant fièrement et magnifiquement une tenue de créateur exclusive, de la célèbre marque Balmain.

Marque parisienne, reconnu par des artistes bien-aimés de stature internationale, tels que Beyoncé, Maluma, Kylie Jenner, Jorge López, Nicholas Galitzine, entre autres célébrités.

Trois publications ont été récompensées pour apparaître sur son profil, où JLo poses habilitées, ressemblant à une déesse de la mode, une tenue particulière qui, en plus de mettre en valeur sa silhouette stylisée et travaillée, la rend très élégante.

Bien qu’elle ait causé tant de confusion en raison de la description des photographies, cela n’enlève rien à sa perfection lorsqu’elle porte la splendide tenue, dans laquelle, en passant, elle a l’air fabuleuse.

La robe courte ajustée, présente un motif emblématique, caractéristique de la marque exclusive parisienne, comme compagnon, un élégant blazer du même motif, associé à des baskets fermées triangulaires en velours noir, met en valeur son côté le plus élégant.

De même, JLo a l’air magnifique avec une queue de cheval haute, car en rassemblant tous ses cheveux en arrière, ses traits du visage deviennent plus nets et ils parviennent à se démarquer encore plus.

Avec un maquillage simple mais très bien élaboré, ils encadrent le visage raffiné de l’actrice également, ainsi que, en complément du look élégant, elle porte une paire de boucles d’oreilles circulaires en or, avec de subtils détails en diamant.

De plus, elle a réalisé une manucure très complémentaire avec sa tenue, aux tons très neutres, en gris, blanc et le motif emblématique de type Balmain, en plus, elle porte un ensemble de trois anneaux dorés, et un beau et élégant bracelet à la main droite.

Et nous ne pouvons pas oublier de mentionner l’incroyable ceinture qui correspond à la robe, en noir avec des détails dorés, rendant le look de Jenifer très difficile à oublier.

Un autre détail qu’il faut mentionner est que JLo a toujours été très proche de l’activité physique, en fait, sur l’une des photographies, on voit parfaitement ce qu’il a réalisé avec ses bras athlétiques, stylisés et encadrés, car la perfection comme ils sont tonifiés, les montrant en vain.

López, était en charge de partager trois publications, comme nous l’avions mentionné dans les paragraphes précédents, et dans chacune d’elles, en quelques heures seulement, il a réussi à obtenir plus d’un million et demi de “likes” au sein de l’application de photographies.

Ainsi qu’une infinité de commentaires, de la part de ses fidèles adeptes, de marques de vêtements renommées, de designers et de toutes sortes de célébrités, louant la beauté naturelle de l’interprète, mentionnant son bronzage parfait sur sa peau, ses yeux perçants et ses traits forts, sans oublier, son goût emblématique pour les tenues de créateurs exclusives.

Sous la légende “Flashback to Balmain, Spring 2021”, avec le hashtag “ParisFashionWeek” on n’a pas bien compris si le chorégraphe voulait aussi laisser entendre qu’il s’agissait d’un regard sur la nouvelle collection printemps de la marque, ou si , est une voyageuse dans le temps, et elle était déjà présente sur le podium et est revenue à aujourd’hui en se souvenant du moment (je plaisante).

Sans aucun doute, Jennifer a toujours été amoureuse des robes et des ensembles textiles les plus à la mode, elle a travaillé avec des créateurs de renommée internationale et est apparue sur divers podiums des festivals de mode les plus importants.

Tout comme l’année dernière, lorsqu’elle a fermé le défilé Donatella Versace à la Fashion Week de Paris, qu’elle promeut dans ses trois derniers posts sur Instagram, moment emblématique de la carrière de JLo, puisque c’est à cette époque que de nombreuses autres marques l’ont lancée. à chercher, à modeler leurs tenues exclusives.