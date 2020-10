Magnifique!, Kylie Jenner et le corset rose qui ne pouvait pas la contenir | AP

Être un corset Kylie Jenner pourrait être le meilleur et le pire travail au monde! Le corset rose que la belle femme d’affaires avait l’habitude de poser pour Instagram peut être le vêtement le plus chanceux au monde pour toucher sa peau; cependant, il doit beaucoup souffrir en essayant de contenir d’énormes courbes sans succès.

Certains penseront qu’être la sœur de Kim Kardashian doit être assez difficile en raison de l’énorme beauté de la célèbre mondaine qui a promu sa famille grâce à l’émission de téléréalité. Rester avec les Kardashians, mais ce n’est pas du tout une complication si c’est Kylie Jenner.

La femme d’affaires et mondaine a fait un vrai cadeau à ses followers en posant pour Instagram avec un vêtement assez petit et rose qui n’a même pas fini de se fermer correctement car il a des courbes difficiles à contenir.

Cela peut vous intéresser: Jolie photo déguisée, Kylie Jenner se souvenant d’Halloween de son passé

La belle star de Keeping up the Kardashians et l’une des plus petites du clan a posé depuis ce qui semble être une loge ou un magasin de vêtements avec le joli et délicat vêtement à dentelle rose qui permettait de voir une grande partie de son torse et sa beauté jambes; cependant, le détail qui a causé les soupirs de beaucoup était là où il a placé sa main espiègle.

L’image a été publiée sur le compte Instagram officiel de Kylie le 30 juin et compte plus de 10 millions et demi de réactions, tant de beauté ne pouvait pas passer inaperçue. La publication a reçu de nombreux commentaires; cependant, très court, puisque le mondain a laissé tout le monde sans voix et ils se sont limités à partager des émoticônes de feu ou de cœur.

Kylie Jenner a connu une ascension controversée mais très forte vers la renommée et le succès. La jeune femme a été reconnue par Forbes comme l’un des jeunes millionnaires autodidactes; Cependant, le tollé est venu quand ils ont accusé plus tard la sœur de Kim Kardashian et sa mère, Kris Jenner, de “gonfler” les chiffres de sa société Kylie Cosmetics afin de se démarquer de cette manière.

VOIR LA SUPERBE PHOTO DE KYLIE ICI

Un post partagé par Kylie (@kyliejenner) le 7 mai 2020 à 10:49 PDT

Le mondain a vraiment trouvé ce que Forbes disait offensant et n’est pas resté silencieux, exposant ses sentiments sur les réseaux sociaux, a souligné qu’il n’y avait rien à gagner à quelque chose comme ça et qu’il y avait des choses beaucoup plus importantes dans le monde à s’inquiéter que la quantité d’argent qu’elle peut avoir.

D’un autre côté, certains médias ont assuré que Kylie Jenner était assez en colère contre sa mère pour la situation, assurant que c’était Kris Jenner qui avait manipulé les finances de sa fille.

Kris a été celui qui a promu les carrières de Kim Kardashian, Kylie Jenner et leurs autres enfants; Elle est le cerveau du clan Kardashian et celle qui a rendu sa famille célèbre. Y compris, Jenner a dit une fois qu’elle avait vendu sa famille pour de l’argent et de la célébrité, faisant référence à l’émission de télé-réalité à laquelle tout le monde participe, Keeping up with the Kardashians.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

En outre, il y a ceux qui assurent que c’est Kris elle-même qui a vendu le matériel assez risqué de Kim Kardashian qui lui a donné la gloire et la fortune; de là, il s’est emparé de se faire connaître au reste de sa famille.

Mais Kylie Jenner s’est avérée assez ingénieuse et à un très jeune âge, elle a commencé à être une femme d’affaires avec sa ligne de cosmétiques. Cosmétiques Kylie, qui a commencé à se développer à une vitesse énorme et est actuellement une entreprise assez fructueuse et prospère.

De son côté, Kendall Jenner a profité de la renommée de sa famille pour se construire une carrière dans le monde du mannequinat, devenant ainsi l’un des mannequins les mieux payés au monde.