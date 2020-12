Belle!, Lizbeth Rodríguez est présumée comme une mauvaise fille sur Tiktok | Instagram

Lizbeth Rodríguez sait qu’être une star de Youtube Parler d’elle fait partie de son quotidien, c’est pourquoi elle ferait mieux de ne pas s’inquiéter de ce que les autres disent et elle l’a montré en se montrant comme une mauvaise fille sur Tiktok.

Insistant sur la tournée de son corps et exhibant sa beauté vêtue d’une courte robe en latex noir, la belle youtubeuse a partagé une vidéo dans laquelle elle assure que “sa mère dit” que même la famille elle-même en parle.

Ma mère dit que parfois même sa propre famille en parle, ce que l’on peut attendre des autres … Ma mère dit, a partagé Lizbeth Rodríguez.

Il y a quelques jours, la belle Lizbeth Rodríguez voulait apparemment appliquer sa capacité à trouver des infidèles sur le téléphone portable de son petit ami et les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Étoile YouTube Lizbeth Rodriguez Il a partagé une vidéo sur son compte Tiktok dans laquelle il vérifie le téléphone portable de son bien-aimé Esteban VillaGómez, est-ce qu’il soupçonne qu’il est infidèle?

Le célèbre youtubeur a partagé la vidéo dans laquelle il est considéré comme “involontairement” pris le téléphone portable de l’homme d’affaires pour le charger; Cependant, et aussi involontairement, la belle ancienne fille de Badabun a fini par vérifier son WhatsApp.

Lors de l’affichage de la liste de vos conversations, Lizbeth Rodriguez il en trouva une avec une jeune femme qui retint son attention, puisqu’elle ne la connaissait pas.

La célèbre femme a fouillé dans la conversation et a trouvé le typique “Ta petite amie p3ga taquiner”, quelque chose qui n’a pas du tout tombé en faveur parce que tout indiquait, la jeune femme flirtait avec Esteban Villagómez. Mais les choses ont empiré quand Liz a découvert quelque chose à laquelle elle ne s’attendrait jamais de son amant, elle a nié avoir une petite amie.

Heureusement, en particulier pour VillaGómez, ce n’était qu’une recréation hilarante de Lizbeth Rodríguez pour divertir ses partisans sur Tiktok et elle a parfaitement joué en tant que femme désespérée.

La star de YouTube qui est une actrice, n’arrête pas de partager du contenu avec son partenaire montrant à quel point ils s’aiment, se soutiennent et s’admirent.

Au début, Esteban VillaGómez était très sérieux sur les réseaux sociaux. Mais avec le temps, le petit ami de Lizbeth Rodríguez a découvert qu’il avait un énorme sens de l’humour et faisait généralement partie du contenu de sa bien-aimée.

Le début de leur relation a fait grand bruit, car les partisans de Liz pensaient qu’elle avait été infidèle à Tavo Betancourt avec Esteban VillaGómez. Les gros titres affirmaient que l’ancienne fille de Badabun avait été infidèle au sauveteur de chiens avec l’homme d’affaires de Badabun; mais la star de YouTube est sortie pour tout clarifier.

Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, Lizbeth Rodríguez a raconté qu’il y a des mois sa fréquentation avec Tavo Betancourt était terminée; Cependant, ils n’avaient pas rendu les nouvelles publiques parce que Badabun avait encore beaucoup de contenu à leur sujet en tant que couple à sortir et leurs abonnés auraient une énorme confusion car ils pensaient qu’ils auraient repris leur relation.

L’ancienne fille de Badabun s’est avérée être une excellente petite amie après qu’elle soit sortie pour montrer son visage à Betancourt au milieu du tollé de la société dans laquelle ils ont souligné, ils ont affecté les animaux de compagnie et plus tard se sont fait passer pour des sauveteurs. Liz a partagé qu’à de nombreuses reprises, elle était la compagne de Tavo dans ces aventures et qu’elle savait que les sauvetages et l’amour de Betancourt pour les animaux étaient réels.

Rodríguez a également contacté le youtubeur pour lui exprimer son soutien inconditionnel et c’est ainsi qu’ils ont de nouveau eu des contacts; Le couple s’entend tellement bien qu’ils réalisent même souvent des vidéos ensemble pour leurs différents réseaux sociaux.

Dans l’un de ces enregistrements, Lizbeth Rodríguez se voyait comme coquette et amoureuse, simulant une réunion avec Tavo BetancourtComme un feuilleton! Mais selon sa description, c’est lorsque vous rencontrez à nouveau votre ex, mais vous vous souvenez que vous avez un petit ami.

Apparemment, Esteban VillaGómez n’est pas du tout jaloux de la star de YouTube, car elle agit comme d’habitude et c’est ainsi qu’il l’accepte; Elle a même l’air coquette dans les vidéos avec Betancourt et après avoir été la plus amoureuse de l’homme d’affaires.