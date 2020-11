Magnifique!, Natti Natasha et sa robe qui ne cache rien sur Instagram | Instagram

La belle artiste reggaeton Natti Natasha avait l’air plus que resplendissante sur Instagram en partageant une photo pour ses followers avec une robe très particulière.

Apparemment, la chanteuse a décidé de paraître plutôt modeste, mais pas tellement, pour ses abonnés Instagram, alors elle a choisi de poser pour sa photo avec une robe longue et assez fermée, avec un imprimé zèbre, mais assez translucide.

L’interprète de La meilleure version de moi Elle a complété sa tenue exotique avec un joli maillot de bain deux pièces fleuri sous sa robe, qui a capturé tous les regards, une paire d’énormes boucles d’oreilles assorties ne pouvait pas manquer.

Avec cette publication, la chanteuse a laissé ses followers sans voix puisque la robe ajustée a marqué sa silhouette et en même temps nous a laissé voir beaucoup de Natti Natasha.

Avec cette photographie, la célèbre femme a dit bonjour le 13 août et a dépassé les 720 mille réactions sur son réseau social.

Natti Natasha est une influenceuse puisque la chanteuse compte plus de 26 millions de followers sur Instagram et est souvent assez fréquente dans le partage de contenu pour ses fans sur ce réseau social.

La belle Natti Natasha C’est l’une des célébrités à qui la pandémie n’a pas trop fait de mal, car malgré tout, elle a continué à fonctionner, à actualiser et à placer de nouveaux hits sur des plateformes telles que YouTube.

En plus de ravir ses followers non seulement avec sa musique, mais aussi avec ses photographies et les détails de son quotidien sur Instagram.

Natti Natasha a récemment fait la une des journaux pour son dernier tube Déesse Remix Avec lequel il a obtenu plus de 28 millions de vues sur YouTube.

Pour Diosa Remix, Natti a rejoint ses talents avec Anuel AA et Myke Towers; mais la chanteuse a définitivement attiré l’attention de tout le monde avec les différents looks avec lesquels elle a été vue pendant le clip vidéo.

Récemment, Natti Natasha C’est devenu une tendance dans Google pour une seule photo, celle dans laquelle vous pouvez la voir sur Instagram avec une texture apparemment en réseau et qui ne cache pas grand-chose de son anatomie, car vous pouvez parfaitement apprécier son soutien-gorge sombre, quelque chose d’extrêmement coquin. ce dont ses fans n’arrêtaient pas de parler.

La photo en question a été partagée sur le réseau social officiel de Natti Natasha le 29 octobre, et avec elle, la célèbre a reçu plus de 800000 réactions, les commentaires et les compliments sur son imposante beauté n’ont pas attendu dans la boîte de commentaires.

On a beaucoup parlé de la relation entre le reggaeton et Daddy Yankee et comment cela l’a aidée à être là où elle est.

Il y a ceux qui prétendent que Natti Natasha et Daddy Yankee ont une relation amoureuse et c’est pourquoi il l’a aidée à réussir. Cependant, la chanteuse a partagé à plusieurs reprises son admiration et son respect pour le reggaeton et sa famille, dont sa femme. L’interprète a même vécu avec l’épouse de Daddy Yankee et lui a exprimé une affection particulière. Natti considère la célèbre comme une véritable amie et quelqu’un qui a su la soutenir dans les moments difficiles.

En raison de l’énorme beauté et du charisme de cette femme, elle ne sera ni la première ni la dernière personne célèbre avec laquelle elle sera liée de manière romantique.