Belle pour Thanksgiving, Kendall Jenner nous a montré son grand banquet | INSTAGRAM

La célèbre mannequin et mondaine, Kendall Jenner, qui n’a d’ailleurs que 25 ans, est l’une des plus grandes influenceuses d’Instagram et beaucoup plus reconnue pour son grand talent de mannequin professionnel sur les podiums et les couvertures de magazines.

À ces dates de vacances, le Famille Kardashian-Jenner Elle devait aussi faire la fête, alors la jolie Kendall s’est habillée pour l’occasion en regardant magnifique dans un body blanc et noir avec un style blanchi.

Faire un impact avec votre une grande beauté, ses millions de fans ont été surpris lorsqu’ils sont entrés sur le réseau social Instagram, dont elle est l’un des modèles les plus suivis au monde, bien que facilement dépassé par sa sœur Kylie Jenner.

Et montrez votre joli look Ce n’était pas tout, puisqu’il a également joint d’autres photographies dans lesquelles il a révélé comment se déroulait son banquet et où nous pouvons voir différents plats, préparés et prêts à être dégustés par les invités.

Il est à noter que tout a été fait par des personnes dédiées à la cuisine, car les présentations sont assez élégantes et bien travaillées. Il a également partagé avec nous comment son sapin de Noël et son salon sont déjà décorés, un endroit où il passe sûrement des moments très calmes et surtout en famille.

C’est pour la dernière photo que nous avons été surpris car il nous a montré qu’il avait une grande table rectangulaire prête pour environ 16 personnes. Cependant, nous ne savons pas qui étaient exactement les chanceux invités, car dans cette situation temporelle et mondiale si compliquée, ils pourraient être la cible des réseaux sociaux et de leurs vives critiques et commentaires.

Il est certain que Kendall Jenner et sa famille passent un excellent moment à chaque opportunité qu’ils ont, se préparant de manière formidable à pouvoir célébrer comme il se doit, car malgré tout ce qui s’est passé en 2020, ils voulaient célébrer qu’ils sont toujours en vie et dans le combat, en espérant que bientôt les choses se calment.

Hier encore, nous avons pu voir Kendall avec sa soeur de 23 ans, Kylie Jenner, participer ensemble à un Tik Tok, où ils plaisantaient sur le genre de garçons qu’ils aiment, révélant même d’autres secrets de leur vie.

On le sait, les deux jeunes femmes s’entendent très bien et même si à certaines occasions elles ont des malentendus et leurs différences, comme la façon dont elles choisissent les vêtements à porter, cela montre qu’elles passent un bon moment ensemble.

La participation des mannequins à tik Tok a été très intéressante et amusante, donc si vous n’êtes pas allé sur leur profil, nous vous recommandons de le faire, ils sont devenus l’un des tiktokers les plus célèbres, transformant toute leur popularité en abonnés sur ce réseau social.

Les likes ont rapidement atteint les photos de Kendall Jenner et ont réussi à en rassembler plus de 5 millions 400 mille, histoire de vous donner une idée de la grande attention que cette fille populaire a.

Kendall a tellement de succès dans ce qu’elle a fait que le magazine Forbes l’a nommée modèle la mieux payée au monde à la fin de 2018, un exploit qu’elle a répété pour la deuxième année en 2019, ce que peu de mannequins comme Gisele Bundchen avaient réussi.

Kendall Jenner se consacre toujours à captiver ses 142 millions d’abonnés via son compte Instagram officiel en partageant des images d’elle-même, assez produites et concentrées sur la mise en valeur de sa beauté, nous vous recommandons d’être au courant de ses actualités et de ses données sur Show News.