La belle mannequin américaine, Alexa Dellanos, s’est efforcée de chouchouter ses adeptes de Instagram télécharger en permanence des photographies au cours de ces premiers jours de l’année.

A cette occasion, le jeune mannequin ressemblait à un Barbie, portant un maillot de bain rose qui a fait briller ses grands charmes au maximum et qui s’accordera parfaitement avec sa peau et ses cheveux blonds pendant qu’elle profitait d’une journée à la piscine malgré l’hiver.

Comme on le sait, la jeune femme préfère l’été et l’un de ses endroits préférés est la plage ainsi que la piscine, donc cela ne la gênait pas qu’il faisait un peu froid et elle a décidé de passer ses journées dans un slip de bain afin qu’il puisse également capturer des photos pour ses fans.

C’est la dernière publication sur son Instagram officiel, dans laquelle ses fans l’ont déjà appréciée, réussissant à rassembler plus de 76 mille likes et des centaines de commentaires, où ils la flattent et lui laissent des émoticônes d’amour.

Un autre des objectifs d’Alexa Dellanos pour cette 2021 est d’apprendre à mieux conduire des voitures tout-terrain, car à cette occasion, elle a à nouveau partagé une image de son Racer, le cadre qu’elle a utilisé pour se promener et s’améliore de plus en plus dans sa conduite .

Il faut se rappeler qu’Alexa passe le plus clair de son temps avec son petit ami Alec Monopoly, qui s’est chargé de capturer les belles pièces de divertissement dont on peut profiter sur ses réseaux sociaux.

Son petit ami ne devient pas jaloux quand il voit ces jolies photos et bien plus encore car il montre beaucoup de ses courbes, cependant, il l’a rencontrée de cette façon et l’a acceptée car elle est en plus d’être un homme assez confiant même.

Cela a attiré l’attention de certains internautes ainsi que leur bonne entente, car comme nous le savons, ils forment une équipe formidable et s’entraident ensemble.

La célèbre star d’Instagram, Alexa Dellanos, a également profité de l’occasion pour partager qu’elle participe à la vente de certains produits, nous vous recommandons donc de les vérifier au cas où vous aimez le style qu’elle gère, tout est publié dans ses histoires et là vous pouvez accéder au liens.

Il convient de mentionner qu’Alexa Dellanos est une belle fille modèle américaine de Myrka Dellanos, une célèbre présentatrice de Telemundo, qui a déjà acquis une grande popularité en tant qu’influenceuse, représentant diverses marques de mode et partageant également son style de vie luxueux, plein de plaisir et d’aventures.

Dernièrement, Dellanos a partagé avec nous ses moments les plus personnels alors qu’il prenait une douche dans la baignoire remplie de mousse. Il a également partagé avec nous le plat végétalien qu’il a mangé hier soir, un plat qui, d’ailleurs, a l’air délicieux et nous a même invités à essayer le véganisme.

Il ne fait aucun doute qu’Alexa Dellanos est devenue une femme d’affaires très prospère, utilisant sa grande popularité en tant qu’influenceuse pour améliorer de plus en plus son économie.

Il continuera également à télécharger de nouvelles photos en continu, nous vous recommandons donc d’être au courant de Show News afin de ne manquer aucune de ses actualités, mais surtout l’excellent contenu qu’il a préparé pour vous.