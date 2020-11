Maillot de bain spectaculaire, Mía Khalifa modelé comme un professionnel | INSTAGRAM

La magnifique mannequin et ancienne actrice de films pour adultes Mia Khalifa est maintenant mannequin professionnelle pour produire des photos de haute qualité pour sa page de contenu exclusif Onlyfans.

A cette occasion, le jeune mannequin portait un spectaculaire Maillot de bain d’un endroit où ses fans ont fait monter leur température au maximum, car l’un de ses endroits préférés pour prendre des photos était dans un désert.

Dans la La photographie On peut voir Mía Khalifa se faire passer pour la couverture d’un magazine renommé, faire de son mieux et se placer dans une position assez intéressante, avec laquelle elle a réussi à éveiller la passion de ses followers qui l’adorent et l’apprécient de continuer avec ce type de contenu.

Les internautes se plaignent que la jeune femme a mentionné qu’elle ne voulait pas manquer de respect à l’égard de ses photos, assurant qu’elle est celle qui devrait arrêter de les télécharger si elle veut qu’ils ne lui disent rien, car son contenu est trop découvert et Selon eux, c’est ce qui cause les commentaires, cependant, il est important de dire qu’elle peut télécharger le contenu qu’elle souhaite sans avoir à recevoir ce type d’accusation car ce n’est pas une raison de lui manquer de respect ou de critiquer sa façon de créer du divertissement.

Si elle veut continuer à télécharger des photos en maillot de bain ou même en sous-vêtements, c’est sa décision et ce n’est pas pourquoi elle devrait laisser passer qu’ils lui envoient des messages traversant la ligne avec elle, car c’est une fille ordinaire comme les autres qui veut quelque chose de respectez et aimez les messages au lieu de ces vilaines choses qu’ils vous envoient.

Comme on le sait, son passé était quelque chose qu’il n’aimait pas du tout, en particulier nous avons parlé de l’époque où il se consacrait au divertissement pour adultes, car il avouait qu’il y vivait des situations sexistes et que ce n’était pas comme ils l’avaient promis, en fait il y a beaucoup de monde qu’elle reçoit beaucoup plus d’argent qu’elle pour le travail qu’elle a fait, alors elle se sent parfois très triste.

Mia veut laisser cette étape de sa vie derrière elle, alors en ce moment, elle est très concentrée à vivre dans le présent avec son mari ou qui passe beaucoup de temps et de qualité, car elle est accompagnée pour prendre des photos et passer du temps dans différents endroits partout où elle le décide, cela peut constituer un excellent arrière-plan pour les instantanés.

Mia Khalifa télécharge sûrement sur sa page de contenu exclusif des photos beaucoup plus exclusives que celles que l’on peut voir sur ses réseaux sociaux, car grâce au montant de l’abonnement, elle reçoit le soutien financier des followers qui décident de l’aider et qui veulent en profiter. un peu plus d’elle.

Il a récemment mis aux enchères ses lunettes, qu’il a utilisées dans ses films les plus célèbres, le tout pour aider son pays d’origine, le Liban, grâce à une situation négative qui se produisait dans laquelle beaucoup de ses habitants ont été touchés par une forte explosion, ce qui a causé cela touche le cœur et ils se sont mis au travail pour les aider de la meilleure façon possible.

Mia Khalifa a cherché à être aussi isolée du monde extérieur, passant du temps à la maison pour éviter toute contagion, même si elle sort toujours pour sa promenade habituelle dans le désert, où elle profite du temps pour prendre des clichés et des vidéos ensemble ou seule.