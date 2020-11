Maintenant disponible! Paiements et achats via WhatsApp sur le territoire mexicain | Creative Commons gratuit

Comme nous l’avions signalé précédemment, il y a quelques semaines, la célèbre application de messagerie Internet: WhatsApp avait prévu d’amener son système de paiement dans notre pays, afin de rendre les achats in-app un peu plus faciles et plus directs, Ainsi, depuis mardi dernier, le bouton d’achat a été intégré pour les entreprises qui utilisent WhatsApp Business au Mexique.

Lorsqu’un utilisateur sélectionne ce bouton qui simule un boutique, vous serez redirigé vers le catalogue des produits ou services proposés par l’entreprise qui utilise l’application susmentionnée.

De même, ce bouton sera disponible pour tous les clients de Entreprise WhatsApp dans le monde entier, avec l’objectif global d’offrir aux clients professionnels la possibilité de connaître les produits de chaque magasin de manière beaucoup plus rapide et plus simple, car parfois l’accès aux catalogues et aux menus pose problème. disponible, c’est pourquoi cette mise à jour est excellente et plus pratique pour les utilisateurs acheteurs.

Depuis, il est bien connu qu’avant, les gens devaient cliquer sur le profil de l’entreprise pour savoir si cette entreprise avait un catalogue d’articles disponibles, auquel l’entreprise a décidé de l’expliquer de cette manière: “Cela facilitera les entreprises présentent leurs produits, ce qui peut les aider à augmenter leurs ventes », selon WhatsApp.

Ainsi, pour que les entreprises puissent intégrer ce bouton, elles doivent avoir un compte enregistré dans WhatsApp Business puis configurer un catalogue, une fois toutes ces informations prêtes, le bouton apparaîtra immédiatement dans toutes les conversations de l’entreprise qui est en utilisant l’application WhatsApp Business.

Rappelons que, ces derniers mois, WhatsApp a assuré qu’il permettra également à ses utilisateurs professionnels de gérer leurs messages sur la plateforme via Facebook, pour accompagner la croissance des petites et moyennes entreprises qui font connaître leurs produits grâce à ces options.

De plus, selon les données de WhatsApp, plus de 175 millions de personnes envoient des messages à un compte WhatsApp Business chaque jour, et plus de 2 millions d’utilisateurs voient le catalogue d’une entreprise chaque mois, uniquement au Mexique, ainsi que nous imaginons déjà comment seraient les chiffres s’il s’agissait d’une statistique globale.

Bien que, après quelques jours de lancement dans le pays, certains utilisateurs aient déclaré que, pour le moment, les paiements via WhatsApp ne sont pas encore disponibles au Mexique, donc, seul le catalogue est affiché dans un format plus rapide, plus accessible et direct, donc si vous choisissez un produit dans le catalogue, cela vous fait uniquement envoyer son message respectif à l’entreprise sous forme de “message retransmis” à l’objet du catalogue.

Si vous n’avez toujours pas de profil pour votre entreprise ou WhatsApp Business, ou si vous vous sentez un peu en sécurité à ce sujet, voici quelques avantages qui peuvent vous convaincre d’utiliser cette application: Les entreprises peuvent créer un profil qui inclut leur emplacement, un lien vers votre site Web, une description et des coordonnées, il y a aussi la possibilité de vérifier l’identité de l’expéditeur via Facebook.

L’application vous permet également d’envoyer des images, des vidéos ou de l’audio, certaines des premières utilisations qui sont données incluent l’envoi de cartes d’embarquement, des notifications de livraison, des informations sur les produits et services et les communications du service client.

Le principal avantage d’utiliser WhatsApp pour communiquer avec vos clients est qu’ils n’ont pas besoin de quitter leur chaîne préférée pour parler avec votre marque, car vous pouvez avoir des conversations en temps réel avec eux dans un environnement qui leur est confortable et familier, sans avoir à le faire. utilisez le service de chat, le courrier électronique ou les canaux plus lents de quelqu’un d’autre.