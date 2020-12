UNE

L’ancien ministre a appelé aujourd’hui le chancelier Rishi Sunak à abandonner sa taxe sur le tourisme, affirmant que cela «saperait» le Royaume-Uni dans la bataille pour attirer des visiteurs très dépensiers au Royaume-Uni.

Tracey Crouch, l’ex-ministre du Tourisme, s’est jointe à un groupe de collègues conservateurs et à tous les principaux partis de l’opposition en appelant à repenser complètement le plan du Trésor visant à supprimer l’avantage d’achat hors taxes.

«Le shopping fait partie intégrante de notre économie touristique. L’impact de ce changement de TVA ne doit pas être sous-estimé. Cela pourrait sérieusement miner notre avantage concurrentiel par rapport aux autres pays de l’UE », a-t-elle déclaré. «J’espère que le gouvernement le reconnaîtra avant qu’il ne soit trop tard.»

Les députés représentant toutes les régions du Royaume-Uni préviennent que la modification fiscale affectera les emplois dans les points chauds du shopping tels que Londres, Édimbourg, York et Manchester, ainsi que chez les fabricants traditionnels de produits de luxe.

Felicity Buchan, la députée de Kensington, a déclaré: «Je crains vraiment que ces changements soient négatifs pour Londres, pour la fabrication et les aéroports dans les régions et pour la prise fiscale totale du Trésor. À Londres, ce sera un coup dur pour nos grandes rues, nos hôtels et restaurants, dont beaucoup comptent sur ces visiteurs.

Mark Logan, député de Bolton North East, a déclaré: «Lorsque le tourisme reprendra en 2021, je veux pouvoir dire aux touristes internationaux, en particulier ceux du Moyen-Orient et d’Extrême-Orient, que le Grand Manchester a une meilleure offre d’achat que le Le reste de l’Europe.

«Mettre fin aux achats hors taxes entrave les plans de Bolton pour l’avenir.»

La députée des villes de Londres et de Westminster, Nickie Aiken, qui organise jeudi un débat à la Chambre des communes dans la rue principale, a déclaré: «Nous devons attirer les touristes au Royaume-Uni après la pandémie – et en supprimant leur rabais de 20% sur les achats, Plus fort.”

Les travaillistes, les députés démocrates libéraux et les nationalistes écossais appellent également M. Sunak à faire demi-tour. M. Sunak a affirmé que cette décision ajouterait 500 millions de livres sterling aux coffres du Trésor, mais les députés de tous les principaux partis estiment qu’il n’a pas tenu compte de l’impact sur des secteurs tels que l’hôtellerie.

Une étude du Center for Economics and Business Research estime que le changement pourrait coûter 41 000 emplois et faire perdre 2 milliards de livres aux touristes fortunés. La France a réduit ses taux d’imposition équivalents sur les acheteurs de touristes quelques jours après l’annonce de M. Sunak.

Un porte-parole du Trésor a déclaré: “Comme nous l’avons toujours dit, étendre le régime d’exportation de la TVA au détail à l’UE signifierait subventionner les achats des visiteurs de l’UE pour un coût de plus d’un milliard de livres sterling.”