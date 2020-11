Maintenant nous savons! La jalousie de Carlos a fait pleurer Lady Diana | .

Ceux qui ont connu de près la vie de la célèbre princesse Diana de Galles, sont très conscients qu’elle n’était pas comme tout le monde l’imaginait au début, “Lady Di” était une femme très sensible et à une occasion à côté de Prince Carlos, sa fragilité se reflétait à travers quelques larmes en public.

Malgré le fait qu’elle ait toujours appartenu à l’aristocratie issue d’une famille avec beaucoup d’ascendance dans la société britannique depuis ses ancêtres, sa vie n’était pas comme la princesse des histoires et c’était à un moment où cela a été révélé.

C’était une image qui déchirait le cœur des adeptes de la royale après qu’elle ait paru extrêmement triste alors qu’elle était encore très jeune.

Elle aurait environ 21 ans, le visage de la princesse est inconsolable alors qu’une foule l’entoure. Tout le monde se demanderait si cela avait à voir avec le prince Charles car à ce stade, Diana Spencer appartenait déjà à la royauté.

Selon les rapports, l’image correspond à l’une des tournées dans lesquelles Lady Di a accompagné le prince Charles en Australie et en Nouvelle-Zélande, c’était un voyage de six semaines mais tout semble indiquer que ce n’était pas l’un des meilleurs pour le couple royal et moins pour Diana qui a maintenant révélé de nombreux détails sur sa turbulente mariage.

C’est Ken Lennox qui a capturé le visage de la misère en 1983 pendant les six semaines où le fils de la reine Elizabeth et sa jeune épouse ont fait un voyage diplomatique à travers ces régions.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

L’artiste lui-même se souvient très bien des détails de cette photographie et révèle ce qu’il a réussi à percevoir lors de son intervention dans l’émission «Inside The Crown: Secrets of the Royals».

J’étais à environ deux pieds de la princesse en train d’essayer d’intégrer un peu de l’opéra et une partie de la foule dans le plan, et Diana se mit à pleurer. Il a pleuré pendant quelques minutes », se souvient Lennox.

Et il n’a pas seulement conclu là-bas puisqu’il a également partagé que selon sa vision, le prince n’aurait apparemment pas remarqué que Diana pleurait et suivi de cela, il a souligné que “s’il avait su, il aurait sûrement tourné dans l’autre sens, quelque chose de très typique du prince Charles” .Il a pointé

La seule chose que la foule a demandé au prince était de montrer à sa femme, quelque chose qui l’irritait sans aucun doute, s’est terminé

Il faut dire que l’envie dont Carlos a toujours parlé pour l’attention portée à Diana du Pays de Galles ne s’est pas seulement reflétée dans la série “La Couronne“ou dans les versions qui ont accompagné l’histoire de leur mariage, est quelque chose qui est documenté par l’auteur de la biographie de Charles intitulée:” Prince Charles: Les passions et les paradoxes d’une vie improbable. ”

Sally Bedell était l’écrivain et celui qui a confirmé cette version.

Le prince était gêné que la foule la préfère. Pour sa part, Diana était mal à l’aise avec l’intérêt disproportionné pour elle, surtout quand elle s’est rendu compte que cela dérangeait Charles. “

De la même manière, les fragments de quelques lettres envoyées par Carlos à ses amis révèlent qu’il ressentait une angoisse supposée pour ce que cela provoquait dans la condition de sa femme.

Le royal a atteint le point de s’effondrer et c’est ce moment difficile que Lennox a pu capturer.

Diana n’a pas pu supporter la pression et s’est effondrée, pleurant avec son escorte et souffrant secrètement de boulimie. Dans plusieurs lettres à ses amis, Charles a décrit sa détresse face à l’impact que «toute cette attention obsédée et folle avait sur sa femme», mentionne Bedell dans son livre.

Posséder Andrew MortonLe biographe de Diana aurait fait référence à ce voyage particulier dans un article du “New York Post”.

C’était un terrifiant baptême du feu. À seulement 21 ans, la nouvelle princesse était terrifiée à l’idée d’affronter les foules, de rencontrer les innombrables dignitaires, ainsi que le légendaire «gang royal», le cirque médiatique qui suit la royauté à travers le monde. “

Vous pouvez également lire le frère de Lady Diana Spencer accuse, elle a été trompée dans une interview

De la même manière, elle dépeint qu’elle se sentait très mal d’avoir reçu toute cette attention et non son mari, ce qui lui a causé plusieurs crises, selon le magazine Vanity Fair, Carlos, autrefois le centre de l’attention, ne pouvait plus supporter que désormais sa femme obtenez tous les compliments.

Comme Diana me l’a dit: «J’étais jalouse; J’ai compris la jalousie, mais je ne pouvais pas expliquer que je n’ai pas demandé à être le centre d’attention “,

La vidéo suivante montre une autre des vidéos de ce voyage qui est connue pour causer plus de désaccords entre le couple.