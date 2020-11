Mairead Philpott, alors âgée de 32 ans, a été emprisonnée pour homicide involontaire coupable en avril 2013, pour la mort des enfants dans un incendie criminel.

Elle, son mari et leur ami Paul Mosley ont commencé l’incendie dans leur maison de Derby en mai 2012 dans le but d’encadrer l’ancienne petite amie de Mick, Lisa Willis.

Il a été impliqué dans une bataille pour la garde de Mlle Willis, qui avait vécu avec le couple pendant une décennie avant de partir trois mois avant l’incendie meurtrier, emmenant ses cinq enfants – dont le père était le père de Mick – avec elle.

Lui et Mairead espéraient également que les dommages leur permettraient d’obtenir une plus grande maison du conseil, a déclaré le tribunal.

Mais après avoir allumé le feu avec de l’essence, les Philpotts ont été incapables de sauver leurs enfants des flammes à temps.

Jade Philpott, 10 ans, et ses frères John, 9 ans, Jack, 8 ans, Jesse, 6 ans, et Jayden, 5 ans, sont tous morts dans l’incendie à essence, tandis que Duwayne, 13 ans, est décédé à l’hôpital trois jours plus tard.

(

Des hommages ont été déposés à l’extérieur de la maison dans laquelle les enfants sont morts

/ PA)

Les Philpotts sont apparus lors d’une conférence de presse cinq jours plus tard, au cours de laquelle ils ont tous deux sangloté, tandis que Mick a exprimé son incrédulité face aux décès et a remercié les équipes de pompiers.

Philpott, maintenant âgée de 39 ans, aurait été libérée vendredi du HMP Send à Surrey dans une auberge de jeunesse, où elle sera supervisée pendant qu’elle était sous licence.

Mick a été emprisonné à vie avec une peine minimale de 15 ans.

Un procès à Nottingham Crown Court a été dit que le mari était la «force motrice» derrière le complot pour allumer l’incendie de la maison, avec l’intention d’encadrer son ancien partenaire.

(

On a dit au couple qu’ils auraient dû donner la priorité à leurs enfants

/ PA)

En prononçant sa sentence, Mme le juge Thirlwall a déclaré que six jeunes vies avaient été enlevées en raison d’un «égoïsme insensible».

Le juge a dit à Mairead, qui a été condamnée à purger la moitié de sa peine avant sa libération, qu’elle croyait que son chagrin était réel, mais qu’elle n’aurait pas dû mettre son mari en premier.

«C’étaient vos enfants; votre première responsabilité était sûrement envers eux », a déclaré le juge au tribunal. «Au lieu de cela, vous avez adhéré à son plan.»

Mairead a par la suite fait appel de sa condamnation, mais les juges ont jugé que la peine initiale reflétait le «préjudice incommensurable» qu’elle avait causé.

Les juges de la Cour d’appel ont déclaré que l’essence trouvée sur les vêtements de Mairead montrait qu’elle avait participé à l’incendie, ce qui n’avait pas été un plan «impulsif».

Elle a également menti après son arrestation, ont déclaré les juges, et a continué à cacher la vérité pendant son procès.

(

Les ruines noircies de l’ancienne maison familiale

/ PA)

La députée conservatrice du Mid Derbyshire, Pauline Latham, a déclaré qu’elle cherchait à obtenir des assurances que le tueur ne serait pas autorisé à retourner dans la région.

Le député a déclaré dans un communiqué: «Je suis dégoûté que cette femme immonde ait sa liberté pendant que sa fille et ses cinq fils gisent dans leurs tombes.

«Huit ans et demi de prison, elle purge moins de 18 mois pour chacun de ces enfants pauvres. Comment cela peut-il être vrai?

«Les personnes chargées de prendre ces décisions doivent réfléchir plus longtemps et plus durement aux victimes et à la valeur de leur vie.

«De plus, cet horrible crime est encore très brutal à Derby et je crains ce qui se passerait si elle se présentait en ville.

“Par conséquent, je cherche à obtenir l’assurance qu’elle ne reviendra pas dans la région.”

en relation

Le Center for Crime Prevention a qualifié cette libération d ‘«effroyable» et a appelé les tueurs à purger l’intégralité de leur peine pour de tels crimes.

Son directeur de recherche, David Spencer, a déclaré: «Le système de libération automatique des criminels comme elle à mi-chemin de leur peine signifie que dans des cas comme celui-ci, justice n’est pas rendue.

«Cela doit changer. Pour de tels crimes, les personnes condamnées doivent purger l’intégralité de leur peine. »

The Sun on Sunday a rapporté que le tueur se verrait offrir des conseils et un encadrement de vie, et qu’il devrait se voir attribuer une nouvelle identité aux frais de l’État.

Un porte-parole du service pénitentiaire, qui ne commente pas la libération d’un prisonnier individuel, a déclaré: «Les délinquants libérés sous licence sont soumis à des conditions strictes et peuvent être renvoyés en prison s’ils ne les respectent pas.