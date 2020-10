Ce soir était censé être le second débat présidentiel, selon le calendrier établi par la Commission sur les débats présidentiels en juin. Mais le diagnostic COVID-19 du président a jeté ce plan dans le chaos, et au lieu d’un seul débat bipartisan, nous nous sommes retrouvés avec deux mairies en duel pour chaque candidat, chacune limitée à un seul réseau (ou famille de réseaux).

Chaque campagne a sa propre vision de la façon dont tout s’est passé, il vaut donc la peine de décrire exactement comment nous sommes arrivés ici. Après que le président Donald Trump ait été testé positif au COVID-19, la Commission sur les débats présidentiels a annoncé que le deuxième débat serait organisé dans deux endroits distincts pour éviter tout risque de propagation de l’infection. Le président Trump a répondu en se retirant du deuxième débat, ce qui a conduit le CPD à annuler officiellement le débat.

La campagne Biden a programmé une mairie avec ABC immédiatement après l’annulation. Hier, NBC a annoncé un duel à la mairie avec Trump, une décision qui a suscité des réactions négatives importantes de la part d’autres membres de la presse.

Tout cela est mauvais à bien des égards. Pour commencer, cela signifie que vous ne pourrez pas suivre les deux candidats à la fois – du moins pas sans basculer entre les flux. Le but des débats est de forcer les deux candidats à participer au même événement, en répondant plus ou moins aux mêmes questions. Nous n’obtenons pas cela ici.

Cela signifie également que les événements sont organisés et hébergés par les réseaux de télévision plutôt que par la commission de débat bipartite, qui a organisé tous les débats présidentiels depuis 1988. Faire un tour final autour de ce système aboutit à des événements moins fiables, et constitue généralement un mauvais précédent pour quiconque souhaite voir des institutions non partisanes demander des comptes aux puissants politiciens.

Mais avec tout cela dit, il y a deux mairies prévues ce soir, alors voici comment les regarder.

A quelle heure est la mairie de Biden?

L’événement de la mairie d’ABC avec Joe Biden débutera à 20 h HE. Il est prévu de durer 90 minutes, avec 30 minutes de couverture post-événement disponibles sur certaines plateformes de streaming. L’événement est techniquement un épisode de l’émission d’actualités 20/20 d’ABC et peut être répertorié comme tel dans les programmes télévisés.

L’événement aura lieu au National Constitution Center de Philadelphie.

A quelle heure est la mairie de Trump?

La mairie de NBC avec le président Trump commence également à 20 h HE et devrait durer une heure complète.

Il sera modéré par Savannah Guthrie et se déroulera dans un espace extérieur du Perez Art Museum à Miami. Afin de minimiser le risque de virus, le président Trump et Guthrie seront positionnés à au moins 12 pieds du public et l’un de l’autre à tout moment. Des responsables de l’Institut national de la santé ont déclaré avoir effectué des tests approfondis sur le président et déterminé qu’il «ne répandait pas de virus infectieux».

Comment regarder les mairies de ce soir?

La mairie de Biden sera diffusée sur ABC et diffusée via ABC News Live, qui est disponible sous forme d’application ou de chaîne sur une variété de services OTT, notamment Hulu, Roku, YouTube TV, Amazon Fire OS, Xumo, Sling TV, Facebook, Twitter, ABCNews.com et les applications mobiles ABC News et ABC.

La mairie de Trump sera diffusée sur NBC, MSNBC, CNBC et Telemundo. Il sera également diffusé en ligne via le réseau de diffusion en continu NBC News NOW.

Y aura-t-il d’autres débats?

Le débat final est prévu le 22 octobre à l’Université Belmont de Nashville, Tennessee, comme initialement organisé par la Commission sur les débats présidentiels. Au moment de la publication, les deux campagnes sont toujours programmées pour participer.