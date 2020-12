E

La star d’astEnders Maisie Smith a régné en tête du classement Strictly Come Dancing après avoir impressionné les juges pendant la semaine des demi-finales.

Les cinq couples restants ont abordé deux danses chacun samedi pour une place dans la grande finale.

Smith a marqué 59 sur 60 points possibles au cours de la nuit, obtenant un score parfait avec la routine de choix d’un couple contre Gettin ‘Jiggy Wit It de Will Smith.

Le juge principal Shirley Ballas a déclaré: “Il restera dans l’histoire comme l’un des meilleurs chiffres que j’ai vus”, tandis que Motsi Mabuse a déclaré que c’était “hors de ce monde”.

Plus tard dans la nuit, Smith a livré une valse viennoise passionnée aux côtés de sa partenaire professionnelle Gorka Marquez.

«Une des plus belles valses viennoises que j’ai vues», lui a dit ensuite Ballas.

HRVY et sa partenaire Janette Manrara étaient en deuxième position après avoir exécuté une rumba terne dans une boule à neige surdimensionnée, marquant 23.

Mais il l’a rattrapé plus tard, clôturant la soirée avec un Charleston à Another Day Of Sun du film La La Land.

“Vous feriez mieux de faire attention qu’ils ne vous demandent pas de revenir en tant que pro”, a déclaré Mabuse avant d’obtenir un score parfait de 30.

La star de télé-réalité Jamie Laing et le comédien Bill Bailey ont été tirés au sort à la troisième place avec 48 points chacun.

Stand-up Bailey et son partenaire professionnel Oti Mabuse ont interprété un tango dramatique sur le morceau de heavy metal Enter Sandman de Metallica.

La piste de danse s’est transformée en guitare lorsque le comédien a frappé le signe du geste de la main des cornes, popularisé par le groupe Kiss.

Ballas et Mabuse ont tous deux décrit le choix inhabituel de la chanson comme «épique» et Dave Arch, le chef du groupe Strictly house, a été montré à la caméra en train de profiter d’un solo de guitare.

Ranvir Singh a jived au hit de Christina Aguilera Candyman habillé en marin et n’a marqué que 18.

Elle a valsé à Un Giorno Per Noi de Josh Groban, baigné de lumière bleue et a obtenu 26 points.

Mais Craig Revel Horwood a critiqué son jeu de jambes et a déclaré que sa robe «couvrait une multitude de péchés».

Revel Horwood l’a décrite comme «lourde et laborieuse», ajoutant: «Cette danse ne vous convenait pas du tout.»

La série de cette année a vu l’histoire se faire lorsque le boxeur Nicola Adams et Katya Jones ont joué en tant que premier couple de même sexe de la série.

Mais le couple a été contraint de se retirer de la compétition tôt après que Jones ait été testé positif pour Covid-19.

Le présentateur de télévision JJ Chalmers était la sixième et la plus récente célébrité à être éliminée de la série.

Strictly Come Dancing continue sur BBC One dimanche à 19h30.