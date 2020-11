Un remarquable studio et maison d’artiste vivant à l’origine construit pour l’écrivain et impresario de théâtre Fred Karno, à qui on attribue la découverte de Charlie Chaplin et Stan Laurel, a été mis en vente à Brixton pour 3,25 millions de livres sterling.

La propriété de style entrepôt de 6 263 pieds carrés a été achetée au coup par coup au cours de plusieurs années par son propriétaire actuel, le célèbre peintre Richard Harrison.

En 1997, un ami lui présente un autre artiste, Nicola Hicks, qui vend les premier et troisième étages du bâtiment à Harrison.

Mais il y avait un hic – les étages restants étaient en propriété séparée, alors Harrison a dû attendre 2000 pour acheter le deuxième étage et jusqu’en 2004 pour mettre la main sur l’ancien rez-de-chaussée industriel.

«L’ancien propriétaire a obtenu le permis de construire pour travailler en direct. C’est ce que j’avais toujours voulu», dit Harrison.

Centre de la scène: Fred Karno a dirigé sa Fun Factory hors de l’entrepôt au début des années 1900, où Charlie Chaplin a répété

La propriété de Southwell Road a été construite en tant que siège social de Karno’s Fun Factory en 1906, ainsi que le bâtiment adjacent, maintenant appelé Clockwork Studios, qui abrite aujourd’hui plus de 20 locataires d’artistes indépendants.

Les acteurs Charlie Chaplin et sa doublure, Stan Laurel, auraient passé de nombreuses heures à répéter dans la propriété, avec tous les accessoires et décors des croquis de la comédie de Karno réalisés et peints au rez-de-chaussée de l’immense bâtiment.

Une fois terminé, les toiles de fond ont été «hissées» à travers une fente dans le sol jusqu’au deuxième étage où les représentations ont eu lieu.

Le bâtiment est ensuite devenu une fabrique de culottes, puis un studio de photographie avant que Hicks ne l’achète au début des années 80, explique Harrison.

Transformé: la propriété est maintenant un espace de travail en direct de quatre étages avec un salon spectaculaire au dernier étage

Avec des plafonds voûtés de cinq mètres de haut, des fenêtres en acier et un accès à une grande terrasse sur le toit, le rez-de-chaussée et le premier étage de la propriété sont actuellement utilisés comme un espace de travail autonome avec un studio, une galerie d’art et une chambre.

Aux étages supérieurs se trouvent deux autres chambres avec des murs en briques peintes et un sol en bambou. Un escalier en chêne français mène à un espace de vie décloisonné spectaculaire au dernier étage, avec un autre plafond voûté et des poutres apparentes. Un ascenseur permet d’accéder à chaque étage.

Aujourd’hui âgé de 66 ans, Harrison dit que lorsqu’il y a déménagé pour la première fois il y a plus de deux décennies, il avait imaginé qu’il resterait pour la vie mais, pour des raisons de santé, lui et sa femme, Orsolya, recherchent maintenant une nouvelle maison en dehors de Londres. Mais il dit que les possibilités d’utilisation en direct sont nombreuses.

Ils ont suscité l’intérêt de quelqu’un qui voulait restaurer des voitures classiques au rez-de-chaussée et d’un concepteur de théâtre.

“Il est très rare qu’un entrepôt reconverti de ce calibre arrive sur le marché et jusqu’à présent, nous avons constaté un vif intérêt de la part des artistes et des architectes, qui recherchent l’espace idéal pour vivre, travailler et s’inspirer confortablement sous un même toit, “dit Robin Chatwin de Savills, qui vend la propriété.

«De temps en temps, nous recevons des touristes pour prendre des photos», dit Harrison, «C’est assez drôle, vraiment.