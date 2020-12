Un méga manoir d’Essex sur 52 acres et une maison de Primrose Hill avec un “parc privé” sont parmi les maisons les plus vues sur le portail immobilier en ligne Rightmove cette année.

En un an passé à regarder nos propres maisons – lire: escalader les murs – et à fantasmer sur les installations des autres, il n’est pas étonnant que les propriétés qui ont piqué nos intérêts soient aussi les plus glamour.

Et certains sont également parmi les plus importants.

Parmi les milliers de propriétés présentées sur le site cette année, les cinq avec le plus de visiteurs en ligne vont d’un manoir de nouvelle construction dans la ceinture de banlieue de Surrey à une maison privée isolée de style hollywoodien au sommet de Highgate Hill, au nord de Londres.

Les cinq maisons les plus vues de 2020

Chigwell, Essex

Prix ​​indicatif environ 20 millions de livres sterling

Dans 52 acres de forêts et de jardins paysagers, cette maison spectaculaire à vendre dans l’Essex “ne ressemble à rien de ce qui n’a jamais été vu dans la région auparavant” selon Matthew Sargeant de Presidential Estates qui la commercialise.

Construit il y a cinq ans pour ses propriétaires actuels, la propriété semble neuve – quatre des cinq suites n’ayant jamais dormi.

Les propriétaires passent de plus en plus de temps à l’étranger et, après l’échec d’une transaction précoce au début de la pandémie, ils sont maintenant ouverts à des offres de l’ordre de 20 millions de livres sterling.

Parmi les points forts de l’intérieur, citons le garage souterrain de 10 voitures avec ascenseur et plateau tournant, ainsi qu’un spa avec piscine intérieure et cascade.

Un pour la prochaine Charlotte Dujardin?

Un centre équestre à la pointe de la technologie avec 10 stands et une arène extérieure de taille olympique vous attend – un peu plus que ce qui est nécessaire pour la sortie du week-end. En particulier, vous pourriez probablement pirater pendant des heures sans quitter le jardin.

«À environ 20 000 pieds carrés, c’est comme un hôtel dans une maison», dit Sargeant. “C’est vraiment un événement unique.”

Primrose Hill, au nord-ouest de Londres

Prix ​​28,5 millions £

Cette maison individuelle de huit chambres à coucher est une propriété étonnamment nouvelle construite dans les cadres d’une maison d’époque dans le hotspot de Primrose Hill.

«Il a été entièrement rénové», déclare Mark Pollack d’Aston Chase. “En cela, il a été ramené à la maçonnerie.”

Le village chic du nord-ouest de Londres en bordure de Regent’s Park a longtemps été un favori des célébrités avec Noel Gallagher, Sienna Miller, Daniel Craig et Lily James comptés parmi les résidents passés et actuels.

La maison à vendre à Elsworthy Road aurait été visitée par Edward VIII, alors prince de Galles, et sa future épouse Wallis Simpson dans les années 1930.

Après une rénovation complète par les propriétaires de promoteurs immobiliers, qui ont chargé Linda Plant de l’apprenti de lui donner une transformation intérieure spectaculaire de 16 mois, la maison est maintenant à vendre pour 28,5 millions de livres sterling après avoir été louée pendant environ deux ans à 20000 £ par semaine.

Les points forts de l’intérieur comprennent une cour intérieure, encadrée par des murs de verre et une cave à vin de plain-pied.

“Il s’appuie sur des jardins communaux enclavés par d’autres propriétés glamour – vous avez donc un parc privé d’environ 2,5 acres au pied de votre jardin”, déclare Pollack, “c’est vraiment le meilleur des deux.”

Weybridge, Surrey

Prix ​​£ 22,490,000

Une maison de sept chambres dans le prestigieux domaine de St George’s Hill à Surrey – un élément régulier sur les listes des rues les plus chères de Grande-Bretagne et où les résidents ont inclus Elton John, John Lennon et Tom Jones.

Entrez par le hall en forme de dôme, continuez vers les salles de séjour, l’orangerie semi-circulaire et le spa ou montez l’escalier remarquable pour deux étages de suites, de dressings et d’un “salon à galerie”.

De retour au rez-de-chaussée, des portes coulissantes en verre mènent à une terrasse avec vue sur quatre hectares de jardins.

À l’extérieur, il y a des appartements pour le personnel et de nombreux garages pour une flotte de supercars.

Highgate, N6

Prix ​​40 millions £

Un super-manoir isolé de style hollywoodien près de Hampstead Heath.

La propriété la plus chère de la liste des plus vues, la maison privée de 10 chambres aurait pris son propriétaire – un magnat d’Europe de l’Est – plus de 10 ans à construire, pour un coût de 32 millions de livres sterling.

Une petite maison sur le site a été démolie et remplacée par la maison moderne blanc brillant. Une piscine et un spa s’ouvrent sur le jardin, tandis qu’un ascenseur en verre monte au centre de la maison.

L’établissement dispose d’une salle de sport, d’une salle de billard, d’un court de tennis et d’un toit-terrasse avec vue sur les jardins et à proximité de Hampstead Heath. Il y a aussi un pavillon séparé pour le personnel.

Situé dans deux acres, la propriété est «sans vis à vis par une seule fenêtre», selon Lee Koffman, qui gère la vente pour Sotheby’s International Realty UK.

«Vous entrez par les portes d’entrée et il reste 70 ou 80 mètres avant même d’arriver à la maison, mais vous pouvez être à Hampstead Village en quelques minutes», explique Koffman.

Sydenhurst, Surrey

Prix ​​30 millions £

Un domaine de 10 chambres dans un peu plus de 30 acres de terrain dans la ceinture de banlieue de Surrey.

La maison principale colossale, de plus de 26 000 pieds carrés, comprend six salles de réception, des caves à vin, un bowling, une piscine avec spa, une salle de sport et une salle de soins.

Il y a aussi un home cinéma, une cuisine de chef, un appartement pour le personnel, un court de tennis et une salle de bal.

Plus deux chalets indépendants, un lac et un permis de construire pour les écuries.