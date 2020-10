Maite Perroni révèle les détails forts de la réunion de RBD | .

Actrice et chanteuse Maite Perroni a révélé plusieurs détails sur les retrouvailles et le concert attendus de RBD, en plus des raisons pour lesquelles il a décidé de le faire avec Anahí Puente, Christopher Uckerman et Christian Chavéz.

Maite Perroni a insisté sur le fait que ce n’est pas un réunion musical à des fins de tournée, mais est quelque chose pour embrasser des millions de fans.

La belle actrice a rappelé qu’elle pensait déjà depuis longtemps qu’elle voulait faire quelque chose pour être proche du public après douze ans d’absence, quand elle a découvert qu’elle allait republier toutes les chansons qu’elles avaient chantées au fil des ans. le groupe a duré.

Quand toute la musique a été publiée, c’était le public qui était en charge de faire de leurs chansons les sujets les plus populaires sur les réseaux sociaux, et ils, enthousiasmés, ont pris la décision de se réunir à nouveau pour les ravir.

Quand nous étions dans ce processus, ils nous ont annoncé qu’avec ou sans nous, Universal avait déjà les droits sur toutes les chansons RBD et qu’ils allaient tous les télécharger sur toutes les plateformes musicales avec ou sans nous car c’est déjà un sujet sur des droits et des situations qui n’ont plus rien à voir avec nous six, nous étions des personnages dans un projet, rien de plus ».

C’était comme ça que ses 32 chansons étaient dans le top mondial des 50 chansons et l’une et les 32 étaient de pures chansons de RBD.

C’était fou de voir qu’après douze ans tout ce qui se passait et là, nous nous sommes assis pour parler et dire pourquoi nous n’avons pas fait quelque chose qui nous permettrait de renouer avec le public qui nous a donné tant de belles choses il y a presque 16 ans, c’était à ce moment-là. le projet, le 4 octobre 2004 ».

Comme nous l’avons mentionné, Maite Elle a insisté sur le fait que ce n’est pas simplement une réunion musicale dans le but de tourner et ainsi de suite, puisqu’il n’y a pas de tournées prévues ou de nouveautés ensemble, il ne s’agit que d’embrasser ses partisans dans un concert plein de nostalgie.

Le 26 décembre, nous allons faire une diffusion en direct et nous sommes très excités, nous planifions et organisons du jour au soir. Nous allons allouer un pourcentage des bénéfices à une fondation. De ce qui est généré pour la vente de cet événement et après le paiement des employés », a commenté l’actrice.

Il est à noter que ce mercredi, Maite a présenté la deuxième saison de “Herederos by accident 2”, qui, avec un casting composé de Mexicains et d’Espagnols, lancera sa deuxième saison sur la plateforme ClaroVideo ce jeudi.

Le casting comprend des acteurs de renom tels que Consuelo Duval, Michel Duval, Jorge Caballero, Cuca Escribano, Estefanía de los Santos et Carmen Muga.

D’autre part, il y a quelques jours, Anahì a annoncé qu’en plus de la réunion, ils créeraient un nouveau contenu musical, ce qui a bien sûr excité tout le monde, car c’était quelque chose qu’ils ne s’attendaient pas du tout.

C’est au cours d’une interview que j’ai menée pour l’émission du matin “Hoy”, où Anahì a souligné que l’absence de Dulce María et Alfonso Herrera ne sera pas un obstacle à RBD présenter de la nouvelle musique.

Nul doute que le retour du groupe a provoqué un tollé parmi ses fans, puisque en quelques heures à peine l’annonce des retrouvailles, intitulées «Ser o Parecer», plus de 100 000 billets ont été vendus dans le monde.

est réunion Cela a été l’une des chansons les plus attendues par beaucoup de gens, car ce sont des chansons qui nous ont accompagnés dans les réunions et les fêtes, dans nos amours et nos chagrins, donc une fois de plus vous pourrez chanter à pleins poumons en compagnie de certains membres.

