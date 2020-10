Vous vous sentez vieux encore? Vous le serez bientôt, comme l’ex-star de Malcolm in the Middle Frankie Muniz a annoncé qu’il était sur le point de devenir père.

Le joueur de 34 ans a annoncé qu’il attendait avec sa femme Paige Price, quelques mois seulement après le mariage du couple en février.

Muniz a révélé l’heureuse nouvelle avec une vidéo publiée sur leur chaîne YouTube, dans laquelle lui et Price racontent une vidéo d’eux dansant dans la campagne de Jackson, Wyoming.

“Au cours des quatre dernières années et demie, Paige et moi avons vécu tant de choses incroyables ensemble”, a déclaré Muniz. «Nous avons parcouru le monde et avons pu vivre toutes ces opportunités uniques dans une vie.

Frankie Muniz s’est rendu sur YouTube pour révéler les nouvelles du bébé (YouTube)

«Même si nous croyons toujours que ce sont les petits moments entre les grands qui vous rendent heureux, rien ne se compare à la première fois que vous entendez les battements de cœur du petit.

Pendant ce temps, Price a expliqué franchement que le couple, qui s’était fiancé en novembre 2018, avait eu du mal à concevoir au départ.

«Quand nous avons découvert que nous nous attendions, je pense que nous étions tous les deux dans un état d’incrédulité. Nous savions que nous voulions cela, mais on nous a dit que nos chances ne sont pas si grandes », a-t-elle déclaré.

Muniz a joué le rôle du personnage titulaire dans Malcolm au milieu (Vince Bucci / .)

«La difficulté d’aller à chaque rendez-vous chez le médecin m’a fait me sentir de moins en moins comme une femme. Je suis ravi de dire que nous avons battu toutes les chances et que nous comptons officiellement 15 semaines plus tard.

La vidéo se termine par Muniz en disant: «Nous sommes tous les deux très excités pour l’avenir et nous avons hâte de rencontrer notre petit.»

La bonne nouvelle survient un mois après que Muniz a retrouvé son casting de Malcolm au milieu en l’honneur du 20e anniversaire de l’émission.

Aux côtés de Bryan Cranston, Muniz et les acteurs sont apparus sur Zoom pour un rattrapage socialement éloigné, où ils ont reconstitué le premier épisode de la comédie bien-aimée.

