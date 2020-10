Malcom, Frankie Muniz révèle si son fils portera ce nom | AP

Y aura-t-il un autre Malcolm? Le célèbre Frankie Muniz a avoué s’il prévoyait de nommer son personnage d’après son premier enfant, puisque les fans ont suggéré que ce serait le nom idéal.

L’acteur a acquis une énorme renommée grâce à la série 2000 Malcolm au milieu, dans lequel il a joué, devenant un personnage emblématique qui reste en vigueur même avec le passage du temps.

Frankie Muniz Cela a toujours été ce personnage, alors quand il a annoncé qu’il deviendrait père, ses plus fervents partisans n’ont pas mis longtemps à proposer que son premier-né porte le nom de Malcolm, qui le mènerait à la gloire.

Plusieurs noms lui ont été proposés, mais le plus populaire était celui-ci; Cependant, l’acteur a été franc et a déclaré sur Twitter que son fils ne s’appellerait pas Malcolm.

Non, je ne nommerai pas mon fils Malcolm, a-t-il écrit sur le réseau social.

Non … je ne nomme pas mon fils Malcolm. – Frankie Muniz (@frankiemuniz) 22 octobre 2020

Frankie Muniz ne veut sûrement pas que le personnage soit aussi le symbole de son enfant pour toujours, même avant la naissance, alors elle choisira le meilleur nom pour son bébé à côté de Paige.

L’acteur et son partenaire Paige ont décidé de partager cette nouvelle d’une manière très spéciale, c’est pourquoi ils ont enregistré une vidéo de la route où une échographie est devenue le protagoniste, c’est ainsi que le monde a découvert qu’un petit était en route.

Le bonheur des adeptes de qui a donné vie à Malcolm n’a pas attendu et leurs réseaux sociaux ont été remplis de félicitations.

Les émotions sont vives depuis Frankie Muniz et Paige, il n’a pas tardé à souligner que depuis plus de quatre ans il est très heureux avec son partenaire, qu’ils ont voyagé et connu de beaux endroits et vécu plus que des moments spéciaux, mais décidément, rien ne se compare au moment où il a pu écouter le petit cœur de votre bébé pour la première fois.

Nous avons parcouru le monde et expérimenté toutes ces opportunités uniques dans notre vie. Même si nous croyons toujours que ce sont les petits moments entre les grands qui vous font sentir le plus heureux, rien ne se compare à la première fois que vous entendez les battements de cœur d’un petit. Nous avons l’impression de vivre et d’expérimenter un vrai miracle pour la première fois. À la seconde où j’ai entendu le rythme cardiaque et la réalité, je proposais des noms de bébé et des options de carrière futures.

Muniz a ajouté qu’en écoutant ce doux son, il continuait à imaginer des noms et des carrières professionnelles pour son bébé, car l’illusion l’avait énormément envahi.

Paige était également très enthousiaste à l’idée de partager la nouvelle et a avoué que ce bébé est le plus spécial, puisque contre tout pronostic de conception et après de nombreux rendez-vous médicaux il est finalement venu égayer ses jours; Il a en outre partagé qu’ils étaient tous deux assez incrédules à la nouvelle pour cette raison.

Lorsque nous avons découvert que nous attendions, je pense que nous étions tous les deux incrédules. Nous savions que nous voulions cela, mais on nous a dit que nos chances n’étaient pas si grandes. La lutte pour me rendre à tous les rendez-vous médicaux m’a fait me sentir de moins en moins comme une femme. Je suis ravi de dire que nous avons battu toutes les chances et que nous avons officiellement 15 semaines et compter.

Ce couple devient un bel exemple de persévérance pour toutes celles qui ont du mal à tomber enceinte.

C’est le 9 janvier 2000 que Malcolm est venu à la télévision, depuis lors la série mettant en vedette Frankie Munoz est devenue un succès retentissant, à une telle ampleur que ce sont 7 saisons que la célèbre famille a vécu sur le petit écran.