Maléfique?, Lizbeth Rodríguez surprend avec une tenue sombre | Instagram

La belle youtubeuse Lizbeth Rodríguez a surpris ses followers sur Instagram en partageant une vidéo dans laquelle elle porte une tenue dans le plus pur style d’Angelina Jolie dans maléfique. La star de YouTube était vraiment belle et sombre avec les costumes exotiques qui mettaient en valeur sa beauté avec un style unique.

L’ancienne fille de Exposing Infidels de Badabun vêtue complètement de noir, avec des bas, du vinyle, des chaînes, une sorte d’épines et d’énormes ailes, rappelant le protagoniste du film Disney.

Lizbeth Rodriguez Elle a souligné que cette vidéo ferait partie de la pastorela qu’elle et son équipe auraient fait pour Noël; néanmoins, l’enregistrement avait davantage rappelé à ses adeptes Maléfique.

Sera-t-il trop tard pour publier notre #pastorela? #amigos #devil #mala #teamlr, a écrit le youtubeur à côté de la vidéo.

La courte vidéo dont la star Youtube partagé sur Instagram il y a trois jours a dépassé 55 mille réactions sur le célèbre réseau social. Sa boîte de commentaires était remplie de phrases pour et contre Lizbeth Rodríguez; certains soulignant que je devrais rôtir pour répondre à l’équipe de Phoenix.

Le couple de Esteban VillaGómez Dernièrement, cela a fait l’actualité sur les réseaux sociaux, ceci après que l’influenceur Juan de Dios Pantoja l’ait accusée d’avoir en sa possession des photos très personnelles de sa femme Kimberly Loaiza.

Dire de l’interprète de Tactics, Lizbeth Rodriguez Il avait été bouleversé par le rôti de l’équipe Fénix, dans lequel apparaît une femme avec une tête de cheval, et c’est pourquoi il a assuré qu’il publierait les images personnelles de Kimberly Loaiza que l’équipe de Badabun aurait obtenues du téléphone portable de JD Pantoja.

Après ces déclarations publiées sur Twitter, les adeptes de Jukilop n’ont pas tardé à montrer leur soutien inconditionnel à Juan et Kimberly et à demander à Lizbeth de ne pas diffuser les images.

Lizbeth Rodríguez a été surprise de la situation lorsqu’elle a été interrogée par le journaliste Ivan Plascencia d’Es Neta. L’ancienne fille de Badabun a souligné qu’elle n’avait pas prêté attention au rôti de l’équipe Phoenix car elle était très occupée par son propre travail.

Plus tard, la youtubeuse a assuré qu’elle n’avait pas de matériel de ce type en sa possession et qu’elle ne divulguerait jamais ce type de photographie à la lumière. Tout cela s’est produit au milieu des rumeurs selon lesquelles Lizbeth Rodriguez comme Juan de Dios Pantoja ont porté cette situation devant la justice.

Jusqu’à présent, ces images de Kimberly Loaiza ne sont pas apparues, plus si des indications qu’elles pourraient être révélées. Certains influenceurs ont indiqué avoir reçu un email anonyme prétendant lancer les images de manière massive … ces photographies existent-elles vraiment?

Kimberly Loaiza ne s’est pas prononcée directement sur le sujet; mais ses adeptes se sont vraiment inquiétés, pensant que toutes ces querelles pourraient affecter la santé de la youtubeuse, surtout à ce moment où elle est à un stade avancé de grossesse.

À un moment donné, Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja et Lizbeth Rodríguez faisaient partie de la même équipe, travaillant avec Baddabun. On peut même voir sur les réseaux sociaux une vidéo qui restera dans la postérité dans laquelle Kim aurait demandé à Rodríguez de vérifier son téléphone portable et celui de son partenaire pour démontrer sa fidélité.

Dans l’enregistrement, Rodríguez laisse entendre que les deux sont assez fidèles et que sur leurs téléphones portables, il n’y avait rien à cacher à l’autre. Cependant, quelque temps plus tard, le youtuber Il a souligné que seule elle savait ce qu’elle avait vraiment découvert sur le téléphone portable de la chanteuse et qu’elle ne l’avait pas montré à l’époque par respect pour Kimberly Loaiza et la situation.