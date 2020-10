Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, et de son évolution plus qu’incertaine, Warner Bros. a retardé les premières de ses grandes productions telles que The Batman, Dune ou The Flash.

Quelques heures seulement après qu’Universal a décidé de reporter les premières de No Time to Die, le nouveau film de James Bond qui n’arrivera qu’en avril 2021, et le neuvième volet de Fast and Furious, qui ne sortira qu’en mars prochain. année, Warner a également déplacé l’onglet en reportant le lancement de Dune, la nouvelle adaptation du classique de science-fiction réalisé par Denis Villeneuve du 18 décembre de cette année au 1er octobre 2021.

Ces retards ont également considérablement affecté le calendrier de sortie des films du studio basés sur les personnages de DC Comics. Ainsi, The Batman, la nouvelle version du super-héros avec Robert Pattinson et réalisé par Matt Reeves, va du 1er octobre 2021 au 4 mars 2022.

Le film solo The Flash, avec Ezra Miller et réalisé par Andy Muschietti, dont la sortie va du 3 juin 2022 au 4 novembre 2022, a également retardé sa sortie. Shazam! Fury of the Gods, la suite du super-héros joué par Zachary Levi n’arrivera que le 2 juin 2023 par rapport au 4 novembre 2022 initialement prévu.

Et il y a deux titres Warner qui n’ont plus de dates de sortie. Il s’agit de Black Adam, un film basé sur l’anti-héros de bandes dessinées de DC réalisé par l’espagnol Jaume Collet-Serra et mettant en vedette Dwayne Johnson, et Minecraft, l’adaptation de la célèbre saga du jeu vidéo.

En revanche, Matrix 4, un film réalisé par Lana Wachowski et mettant en vedette Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss, a avancé sa date de sortie de quelques mois, allant du 1er avril 2022 au 22 décembre 2021.

Ces mouvements n’ont pas affecté, en principe, Wonder Woman 1984, la suite de la saga mettant en vedette Gal Gadot et Patty Jenkins qui sortira, après plusieurs retards, le 25 décembre de cette année.