«Je tiens à dire clairement que je sais que Vogue n’a pas trouvé suffisamment de moyens pour élever et donner de l’espace aux éditeurs, écrivains, photographes, designers et autres créateurs d’ascendance africaine», a-t-il écrit Wintour, rédacteur en chef de Vogue depuis 1988 et directeur artistique de Condé Nast depuis 2013, ce qui en fait le leader de l’édition pour tous ses titres.

L’acte avait une portée mondiale car il était l’un des principaux magazines du monde de la mode.Cependant, certains anciens collaborateurs et journalistes en général ont critiqué l’acte et ont assuré que l’éditeur cherchait seulement à obtenir l’approbation et faisait ce qui était politiquement correct compte tenu de la récente protestations de Les vies noires comptent originaire des États-Unis, après le meurtre de George Floyd.

Édition de septembre «Vogue». (Instagram / Vogue.)

Nous avons également commis des erreurs lors de la publication d’images ou d’histoires blessantes ou intolérantes. J’assume l’entière responsabilité de ces erreurs », lit-on également dans le courrier divulgué le 4 juin de cette année.

«Plus que toute autre institution, Vogue a défini la mode et la beauté pour des générations de femmes, et les styles de défilés encouragés par Wintour, 70 ans, né à Londres, sont passés des maisons de haute couture aux détaillants de mode. rapide et entre les mains des consommateurs de tous les jours. De Manhattan à Hollywood et au-delà, elle a contribué à établir une norme qui a favorisé les notions blanches et eurocentriques de la beauté », lit ce samedi dans l’article d’Edmund Lee, publié dans le New York Times.