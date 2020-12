The Pretty Boy Dirty Boy profite d’une journĂ©e de shopping avec sa nouvelle petite amie dans l’un des centres commerciaux les plus exclusifs de Miami.

Le mois de dĂ©cembre est lĂ , NoĂ«l approche et Maluma ne veut pas quitter les courses pour la derniĂšre minute, c’est pourquoi il a visitĂ© un centre commercial Ă Bal Harbour avec sa petite amie, Susana Gomez.

Dans une tenue tropicale trĂšs frappante composĂ©e d’une chemise Ă rayures blanches et moutarde et d’un short avec des feuilles et des animaux, Maluma a fait le tour des magasins de luxe. Serait-ce que vous cherchez le cadeau pour votre ami de NoĂ«l invisible?

AccompagnĂ© d’un groupe de personnes, dont un garde du corps privĂ© du centre commercial, le chanteur colombien et sa petite amie se sont arrĂȘtĂ©s dans plusieurs magasins mais ne sont repartis qu’avec des sacs chez Yves Saint Laurent.

AprĂšs avoir posĂ© avec plusieurs fans, le jeune homme de 26 ans et son bĂ©guin se sont arrĂȘtĂ©s pour manger dans l’un des restaurants du centre commercial.

Maluma lance depuis quelques mois un nouvel amour avec Susana, qui est une architecte discrĂšte sans aucune relation avec la musique ou le divertissement. Selon Infobae.com, Maluma et Susana, qui vient de divorcer, sont amis depuis plusieurs annĂ©es et aprĂšs avoir commencĂ© leur relation et Ă la suite de la pandĂ©mie, ils ont dĂ©cidĂ© de vivre l’isolement ensemble.

MalgrĂ© son jeune Ăąge, Juan Luis Londoño Arias, le vrai nom de Maluma, ne cesse de rĂ©ussir et avec l’aide de Jennifer Lopez il entre dans le monde du cinĂ©ma dans le prochain long mĂ©trage de JLo intitulĂ© «Marry Me».

La comédie romantique, à laquelle la star hollywoodienne Owen Wilson participe également, avait des projets de premiÚre pour le 14 mai 2021, mais en raison du COVID-19, ils ont reporté la date.

Apparemment, son grand succĂšs dans la musique et peut-ĂȘtre au cinĂ©ma est Ă©troitement liĂ© au football. Maluma n’est pas seulement un grand fan de ce sport, mais il l’a Ă©galement pratiquĂ© presque professionnellement, mais il a dĂ» prendre la dĂ©cision difficile de parier sur le sport ou la musique.

Pendant son adolescence, Maluma a jouĂ© dans les ligues mineures de l’AtlĂ©tico Nacional et de La Equidad. Dans une interview accordĂ©e au magazine Gente, le garçon de MedellĂ­n a dĂ©clarĂ© que la discipline qu’il avait acquise avec le football Ă©tait l’un des principaux facteurs qui ont conduit Ă une carriĂšre aussi rĂ©ussie avec la musique.

